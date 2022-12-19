Kılıçdaroğlu'ndan "çoklu aday" mesajı

Televizyonların Ankara temsilcileri ile toplantı yapan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun canlı yayında hapis cezası alan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında "Kararın onanmasından sonra İmamoğlu'nu görevden düşürebileceği" sözlerine "Kim oluyorsun da görevden alıyorsun" sözleriyle tepki gösterdi.

6'lı Masa ne zaman adayını belirleyecek?

Hükümet programı belirlemeden, belirleme şansımız yok. güçlendirilmiş parlamenter sisteme ilişkin çalışmamızda yapıyoruz bu ay sonunda büyük ölçüde tamamlanır.

Kararlılık ile yol haritası çiziyoruz. Söylem birliği ve kararlılık sergileyerek oya gibi işleyerek çalışıyoruz. Aceleye gerek yok, zamanımız var zaten Doğal olanı şudur: 6'lı Masadan birinin belirlenmesi.

Aday olmak istiyor musunuz?

Kılıçdaroğlu adaylık sorusuna "Cumhurbaşkanlığı konusunda çok samimi olarak söylüyorum. Kararı verecek olan altılı masadır… Bu konuda kendi aramızda da görüş birliği sağladık. Altılı masanın bir üyesi olarak onların iradesi dışında başka bir şey deklare edersek, doğru olmaz. Altı lider bir araya gelip adayımız sizzisin derseniz elbette aday oluruz" şeklinde yanıt verdi.

"İmamoğlu'nun çağrısından bilgim yoktu"

CHP Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Saraçhane çağrısına sosyal medyadan öğrendim. İmamoğlu'nun çağrısından bilgim yoktu" dedi.