Kılıçdaroğlu'ndan CHP'nin kanalı Halk TV'ye ayar! O sözler şok etti

Halk TV sunucucu Şirin Payzın, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu "Yüzde 1'lik bir partinin genel başkanı gibi konuşmalı" sözleriyle ti'ye almıştı. Bu açıklamaların ardından Davutoğlu, "Biz çıkalım masadan, seçim mi kazanacaksınız çok bilmişler?" ifadeleriyle yüklenmişti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Davutoğlu'na destek verirken Halk TV'ye de ayar verdi.

Halk TV'de Davutoğlu'nun sözlerine tepki gösteren Halk TV sunucusu Şirin Payzın, "Yüzde 1'lik bir partinin genel başkanı gibi konuşmalı. Seçime girip nasıl bir sonuç alacağını bilmiyoruz. Davutoğlu'na bu özgüven nereden geldi?" diyerek, Gelecek Partisi liderinin hala kendisini başbakan olarak gördüğünü söylemişti.

"Masadan çıkalım, seçim mi kazanacaksınız çok bilmişler"

Davutoğlu, kendisini hedef alan muhalif gazetecilere ayar verip, "Biz çıkalım masadan, seçim mi kazanacaksınız çok bilmişler?" ifadeleriyle yüklenmişti.

Halk TV'ye ayar verdi

Davutoğlu'nun söylediklerinde haklı olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Davutoğlu kriz çıkar diyor doğru. Siz çıkıp bir genel başkana bunu diyebilir misiniz? 'Oyunuz kaç' denir mi? Masayı dağıtmak için bir tezgah kuruluyor, biz bunların tamamının farkındayız." tepkisini gösterdi.