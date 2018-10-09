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Kılıçdaroğlu'ndan Cemal Kaşıkçı açıklaması

CHP grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

09 Ekim 2018 Salı 14:24
Kılıçdaroğlu'ndan Cemal Kaşıkçı açıklaması

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gündeme ilişkin konularda açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, ''Cemal Kaşıkçı ne oldu kimse bilmiyor. Öldürüldüğü konusunda kesin rivayetler var. Suudi Arabistan ile ilişkilerimizi gözden geçirmeliyiz. Sorumlular yargıya teslim edilmeli. Dokunulmazlığı olanların sınır dışı edilmesi lazım. Bunu yapabilirler mi göreceğiz.'' dedi.

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 14:24
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