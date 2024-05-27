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Gündem Kılıçdaroğlu'ndan çarpıcı açıklamalar: Aklımdan dahi geçmiyordu, zorla aday yaptılar...
Gündem

Kılıçdaroğlu'ndan çarpıcı açıklamalar: Aklımdan dahi geçmiyordu, zorla aday yaptılar...

Yeniakit Publisher
2024-05-27 23:32:00 -
Kılıçdaroğlu'ndan çarpıcı açıklamalar: Aklımdan dahi geçmiyordu, zorla aday yaptılar...

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı canlı yayın programında 14 Mayıs seçimlerinde adeta zorla aday yaptırıldığını söyledi.

Kılıçdaroğlu, "Beraber yola çıktığınız 'İlla sen Cumhurbaşkanı adayı ol' diyen arkadaşlar sonra dönüp size tam tersini yaparlarsa ne dersiniz? Sanki ben zorla cumhurbaşkanı adayı olayım dedim, aklımın ucundan bile geçmiyordu. MYK'da da Parti Meclisi ve Meclis grubunda da 'Mutlaka olmanız lazım' denildi" dedi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞ

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KRT TV canlı yayınında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Mağlup ayrıldığı 14 Mayıs 2023'teki Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı olması için CHP içinde kendisine baskı kurulduğunu söyledi.

"'İLLA SEN ADAY OL' DİYEN ARKADAŞLAR DÖNÜP TAM TERSİNİ YAPTI"

Zorla Cumhurbaşkanı adayı yapıldığını iddia eden Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Beraber yola çıktığınız, birlikte mücadele ettiğiniz, kavgayı beraber verdiğiniz, illa sen Cumhurbaşkanı adayı ol diyen arkadaşlar sonra dönüp size tam tersini yaparlarsa ne dersiniz? Bunu vatandaşın takdirine sunayım.

"ADAY OLMAK AKLIMIN UCUNDAN BİLE GEÇMİYORDU"

Sanki ben zorla cumhurbaşkanı adayı olayım dedim, aklımın ucundan bile geçmiyordu. MYK'da da Parti Meclisi ve Meclis grubunda da sizin mutlaka olmanız lazım denildi, her toplantıda bunlar söylendi. Düne kadar bana aday ol diyen sen değil miydin? Hayatım boyunca dayatma kültüründen gelmediğim için böyle bir şey hiç yapmadım."

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Yorumlar

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yalanci, utanmaz kisilik. Yaziklar olsun senin gibi densizlere oy veripte adam edenlere

HanYavuz

Yalanı peynir ekmek gibi söylüyor
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