Kılıçdaroğlu’ndan büyük uyanıklık! İkinci tur öncesi bunu yaptı

Türkiye gazetesi yazarı Necmettin Batırel, ikinci tur öncesi “Ben terör örgütleri ile masaya asla oturmadım, hiçbir zaman da oturmayacağım” diyerek kılık değiştiren Kemal Kılıçdaroğlu’nu yerden yere vurdu.

Batırel, “Tuş oldunuz, debelenmeyin!” başlıklı yazısında özetle şunları kaydetti:

“Kılıçdaroğlu 28 Mayıs öncesi kılık değiştirdi, “Ben terör örgütleri ile masaya asla oturmadım, hiçbir zaman da oturmayacağım” dedi. Oysa PKK’nın Meclis'teki temsilcisi HDP’nin bütün isteklerini kabul etti. Bu açıklamayı yaparken bile PKK’nın adını ağzına almadı. PKK’lı katil elebaşı Duran Kalkan CHP ile ortaklıklarının devam ettiğini söyledi... CHP lideri niye “Selo’yu hapisten çıkarmayacağım, FETÖ’cüleri serbest bırakmayacağım” diyemedi? “Özerk yönetimleri kurmaktan vazgeçtiğini” neden söylemedi? Niçin, kayyum atamasına son vermeyeceğim demedi? Çünkü samimi değil. Bay Bay Kemal’e kendi partisi bile güvenmiyor. Mecliste sınır ötesi operasyonlara hayır diyen ana muhalefet lideri halkı kandırmaya soyundu. Boşa kürek sallıyor!..

Seçim öncesi yıkıcı kampanya yürüten yabancı medya 14 Mayıs hezimetini gördükten sonra muhalefeti destekten vazgeçti…”

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