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Medya Kılıçdaroğlu'ndan büyük kurnazlık! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş detayı tam bomba
Medya

Kılıçdaroğlu'ndan büyük kurnazlık! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş detayı tam bomba

Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı çıkışına ilişkin olarak, "Yani anlayacağınız bu kez Yavaş kartını Kılıçdaroğlu kullanıyordu. Bir anlamda "blöf" çekiyordu. Ancak karşısında Kılıçdaroğlu'nun adaylığını engelleyemediği için kaybedeceğini düşünen bir Akşener vardı ve o blöfü görebilirdi. O zaman ne olacak? Onu da Kılıçdaroğlu düşünsün." düşüncesini dile getirdi.

Yeniakit Publisher
2023-03-03 11:06:00 -
Kılıçdaroğlu'ndan büyük kurnazlık! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş detayı tam bomba

 

Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı çıkışına ilişkin olarak, "Yani anlayacağınız bu kez Yavaş kartını Kılıçdaroğlu kullanıyordu. Bir anlamda "blöf" çekiyordu. Ancak karşısında Kılıçdaroğlu'nun adaylığını engelleyemediği için kaybedeceğini düşünen bir Akşener vardı ve o blöfü görebilirdi. O zaman ne olacak? Onu da Kılıçdaroğlu düşünsün." düşüncesini dile getirdi.

Övür yazısında, "Acaba son görüşmede Akşener, Kılıçdaroğlu'nu ikna mı etti? Doğrusu bu ihtimal zayıf görünüyordu; çünkü Akşener'in Yavaş'ı sevmediği ve İmamoğlu dururken onu tercih etmeyeceği biliniyordu. Peki, o zaman Yavaş neden böyle bir açıklama yapmıştı? Tıpkı Bizans gibi Altılı Masa'da da oyun içinde oyun vardı. Siyaset kulislerinde son 48 saatte Yavaş'ın bu çıkışı üzerine o kadar senaryo yazıldı ki şaşıp kalmamak mümkün değildi. Ama en akla yatkını, bu kurgunun bir Kılıçdaroğlu yapımı olduğuydu. Anlayacağınız Kılıçdaroğlu, önündeki İmamoğlu engelini hâlâ aşamamıştı. O yüzden de onu dengelemek için devreye Yavaş'ı sokmuştu. Yani anlayacağınız bu kez Yavaş kartını Kılıçdaroğlu kullanıyordu. Bir anlamda "blöf" çekiyordu. Ancak karşısında Kılıçdaroğlu'nun adaylığını engelleyemediği için kaybedeceğini düşünen bir Akşener vardı ve o blöfü görebilirdi. O zaman ne olacak? Onu da Kılıçdaroğlu düşünsün. Gördüğünüz gibi karşımızda hâlâ siyasi ayak oyunlarıyla toplumu oyalayan bir masa var ve o masadakiler tarihin en kırılgan noktasında Türkiye'yi yöneteceğini sanıyor. Bu mümkün mü?" dedi. 

 
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