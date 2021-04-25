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Gündem Kılıçdaroğlu'ndan bir çark daha!
Gündem

Kılıçdaroğlu'ndan bir çark daha!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yine bir çarka daha imza attı.

Yeniakit Publisher
2021-04-25 17:24:00 -
Kılıçdaroğlu'ndan bir çark daha!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Manisa’da muhtarlarla buluşmasında işsizliğin çözümüne ilişkin her muhtarlığa özel kalem müdürü atanması önerisinde bulunmuş; "Muhtarlar için bari yanına bir kişi verin. 10 milyon işsizimiz var. Her muhtarlığa bir kişi, özel kalem müdürü olarak atanırsa mesele biter" iddiasında bulunmuştu.

Daha önce terörle mücadeleden S-400 alımına, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki varlığından şehir hastanelerine kadar yaptığı pek çok açıklamada, birbirine çelişen söylemlerde bulunan CHP Lideri, 'Her muhtara özel kalem atanırsa işsizlik biter' söyleminde de kendisiyle çelişti.

“Esnaf çocuklarıyla” video konferans yöntemiyle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, "İşsizlik sorunu temel sorunlardan biridir. 10 milyon işsizimiz var. Süratle çözmek gerekiyor. Birden bire düğmeye bastığınız zaman, siz 10 milyon kişiye birden istihdam yaratamazsınız" dedi.

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Yorumlar

Vatandaş rıza

kemal beyi oruç etkilemiş galiba
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bunaoy veren yuzde24 var bu ulkede

köyün lar
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