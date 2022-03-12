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Siyaset Kılıçdaroğlu'ndan beyin yakan açıklama: SİHA'ları ilk ben destekledim
Siyaset

Kılıçdaroğlu'ndan beyin yakan açıklama: SİHA'ları ilk ben destekledim

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Türk SİHA'larını ilk destekleyen kişinin kendisi olduğunu söyleyerek beyin yakan açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu sözlerinin devamında yerlilik oranı yüzde 20'lerden yüzde 80'e kadar ulaşan ve 2021 yılında ihracat rekoru kıran savunma sanayinin, hükümet tarafından batırıldığını iddia etti.

Yeniakit Publisher
2022-03-12 15:54:00 -
Kılıçdaroğlu'ndan beyin yakan açıklama: SİHA'ları ilk ben destekledim

HaberTürk'ten Nihal Bengisu Karaca'ya konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk SİHA'larını ilk destekleyen kişinin kendisi olduğunu iddia ederek "Ben o SİHA'ların yapıldığı fabrikayı Erdoğan’dan önce gezmiş biriyim" ifadelerini kullandı.

Türk savunma ve havacılık sanayisi, 3 milyar 224 milyon 786 bin dolarla, 2021 yılını ihracat rekoru kırarak kapatmıştı. Ayrıca, geliştirilen araç, ekipman ve alt sistemlerle Türkiye'nin dışa bağımlılığı azaltılarak yerlilik oranı yüzde 80'ler seviyesine çıktı.

Kılıçdaroğlu, bu verilere rağmen savunma sanayinin battığını ileri sürdü ve "SİHA'ları ilk destekleyen benim, savunma sanayini batıran ise hükümet" ifadelerini kullandı.

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