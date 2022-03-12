Kılıçdaroğlu’ndan Annelere önce tehdit sonra kumpas

Adı konulmadığı halde zillet ittifakının potansiyel cumhurbaşkanı adayı gibi davranan ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır’a giden CHP Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak’ın, PKK tarafından kaçırılan evlatlarını kurtarmak için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde nöbet tutan cesur annelere yönelik büyük bir kumpas ve tehdit rezaletine imza attığı ortaya çıktı. Sosyal medya hesaplarından ve fonlu medyasından ‘Diyarbakır anneleri ile görüştük’ mesajı paylaşan Kılıçdaroğlu’nun, gerçekte ise gizli ortağı HDP’yi kızdırmamak adına öğretmenevine giderek cesur annelere adeta emrivaki yaptığı ve görüşmek istemeyen aileleri tehdit ettiği öğrenildi.

14 saniyelik görüşme

Kendilerine kurulan ve CHP’nin fonlu medyası tarafından kahramanlık destanı olarak pazarlanan kumpası Akit’e anlatan anne Ayşegül Biçer, şunları dile getirdi: “Kılıçdaroğlu, HDP İl binası yerine öğretmen evine geldi. Aileler onu protesto etti. Görüşmeyeceklerini söylediler. Mesajlarını iletmek için beni gönderdiler ve onları Diyarbakır HDP İl binası önüne çağırmamı istediler. Ben, eşim ve Celil Beğdaş ağabey yanlarına indik. ‘Gelmek istiyorsanız oraya gelirsiniz, ailelerle orada görüşürsünüz. Aileler sizi burada protesto ediyor. Sizinle görüşmek istemiyorlar’ dedim. Kesinlikle görüşme 14 saniye sürdü. Zaten onu masada bırakıp masayı terk ettik. Fotoğraf çektikleri için de dava edeceğim. Çünkü fotoğraf çekildiğinden haberimiz yoktu. Resmen bize kumpas kurdular.”

Toprak tehdit etti

CHP’li Toprak’ın kendilerini tehdit ettiğini belirten Biçer, şöyle devam etti: “O kısacık görüşmede Kılıçdaroğlu’nun yanında bana dedi ki, ‘Bakın, yarın öbür gün CHP iktidara gelir, ben Bakan olurum. Pişman olmayın.’ Ben de kendisine, ‘Elinizden geleni ardınıza koymayın’ dedim. Ben sözümün arkasındayım. 4 yıla yakındır terörle mücadele ettim. Kelle koltukta, kefen koltuk altında gezdim. CHP’den korkmuyorum. Gerekirse CHP ile de mücadele ederim dedim.”

HDP’den farkı yok

CHP Genel Merkezi’nin kendilerini ziyaretten önce 5 kez aradığını ve tepki gösterilmemesi şartı koştuklarını söyleyen anne Biçer, sözlerini şöyle tamamladı: “Para teklif ettiler. İş teklif ettiler. Bunların pisliği bitmiyor. Bunlar algı, kumpas yapmaya alışmışlar ya, bizi de bu şekilde yıldırabileceklerini sanıyorlar. Şunu unutmasınlar ki, biz Türkiye’nin ve dünyanın en kanlı terör örgütüyle uğraşıyoruz. Onlarla da uğraşırız. Gerçi CHP’nin de PKK ve HDP’den hiçbir farkı yok. CHP, kendi ağzından değil, HDP ve PKK’nın ağzıyla konuşuyor. Selahattin Demirtaş’ın babasıyla görüştüler. Bütün teröristlerle görüştüler. İkiyüzlü siyaset yapıyorlar. Allah böyle siyasetin belasını versin. Bize sahip çıkmadıkları için kahrı perişan olsunlar. Bize kumpas kurarak bizi sindirmeye çalışıyorlar. Bu kadar adice işlerin içerisindeler. Buradan Diyarbakır halkı olarak, bir Kürt olarak, bir ‘Diyarbakır annesi’ olarak diyorum ki, hakkımız size haram olsun.”