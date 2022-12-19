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Siyaset Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e adaylık uyarısı: İşimize karışma
Siyaset

Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e adaylık uyarısı: İşimize karışma

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın adaylığına yeşil ışık yakan Akşener'e cevap verdi. Kılıçdaroğlu, "Bir parti başka bir partinin içişlerine karışmamalı. Her partinin kendi kuralları vardır" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-12-19 13:50:00 -
Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e adaylık uyarısı: İşimize karışma

Televizyonların Ankara temsilcileri ile toplantı yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın adaylığına yeşil ışık yakmasına ilişkin "Bir parti başka bir partinin içişlerine karışmamalı" dedi.

Akşener'in Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylığına ilişkin "İki arkadaşımızdan biri aday gösterilse hayır demeyeceğiz" sözleri hakkında konuşan Kılıçdaroğlu, "Bir parti başka bir partinin içişlerine karışmamalı. Her partinin kendi kuralları vardır" ifadelerini kullandı.

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