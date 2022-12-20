Kılıçdaroğlu'ndan adaylık mesajı! Herkes Bay Kemal'i beklesin

Karar çıktığı sırada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya'da bulunması ve Meral Akşener'in İmamoğlu ile miting yapması muhalefeti karıştırdı.

Akşener, İmamoğlu'nun adaylığı için elinden geleni yaparken Kılıçdaroğlu da kendi adaylığı için bastırıyor.

İYİ Parti'nin adaylık için İmamoğlu'nu öne çıkarmasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener'i sert sözlerle uyarmıştı. "Kimse partinin iç işlerine karışmasın" diyen Kılıçdaroğlu, bugün de partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

KILIÇDAROĞLU'NDAN ADAYLIK SİNYALİ

Partisinin grup toplantısın da konuşan Kılıçdaroğlu, "İmamoğlu ile baba-oğul ilişkimiz var" dedi. Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü: Ekrem İmamoğlu ile Baba-Oğul ilişkisi gibiyiz. Kendisi CHP'nin evladı olduğu kadar, benim de evladımdır. Ona sahip çıkmak, boynumun borcudur.

Ekrem İmamoğlu'nun adaylığına her fırsatta tepki gösteren Kılıçdaroğlu, konuşmasının sonunda kendi adaylığının sinyalini verirken, "Herkes Bay Kemal'i beklesin." ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan da Kılıçdaroğlu'nun sözleri ile ilgili açıklama geldi. İmamoğlu, 'Evladım' ifadesi için "Onur duydum, gurur duydum. Yol arkadaşlığımız var. Genel Başkanımı her yerde dinlemek çok keyiflidir" diye konuştu.