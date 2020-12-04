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Aktüel Kılıçdaroğlu'ndan 4 Aralık Dünya Madenciler Günü paylaşımı:
Aktüel

Kılıçdaroğlu'ndan 4 Aralık Dünya Madenciler Günü paylaşımı:

"Madenci kardeşlerimin ihmallerin kurbanı olmadıkları, çalışma şartlarının düzeltildiği bir Türkiye'nin sözünü veriyorum"

Yeniakit Publisher
2020-12-04 15:10:07 -
Kılıçdaroğlu'ndan 4 Aralık Dünya Madenciler Günü paylaşımı:

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Madenci kardeşlerimin ihmallerin kurbanı olmadıkları, çalışma şartlarının düzeltildiği bir Türkiye'nin sözünü veriyorum." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nü kutladı.

Paylaşımında maden işçileriyle çekilmiş bir fotoğrafına da yer veren Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Ekmeğini yer altından çıkaran maden işçilerimize saygı ve sevgilerimi iletiyor, tüm maden şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Madenci kardeşlerimin haklarını sonuna kadar savunacağımızı bir kez daha hatırlatıyor, ihmallerin kurbanı olmadıkları, çalışma şartlarının düzeltildiği bir Türkiye'nin sözünü veriyorum."




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