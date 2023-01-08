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Siyaset Kılıçdaroğlu'nda hiç utanma yok! Hem öldürülmesine seyirci kaldılar hem anıyorlar
Siyaset

Kılıçdaroğlu'nda hiç utanma yok! Hem öldürülmesine seyirci kaldılar hem anıyorlar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DYP-CHP koalisyon hükümeti döneminde öldürülen gazeteci Metin Göktepe'yi andı.

Yeniakit Publisher
2023-01-08 18:36:00 - 2023-01-08 19:58:29
Kılıçdaroğlu'nda hiç utanma yok! Hem öldürülmesine seyirci kaldılar hem anıyorlar

 Yeniakit.com.tr 

DYP-CHP koalisyon hükümeti döneminde öldürülen gazeteci Metin Göktepe'yi anan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tepkileri üzerine çekti.

1996 yılında haber izlediği sırada polislerce gözaltına alınan ve dövülerek öldürülen Evrensel Gazetesi Muhabiri Metin Göktepe'nin ölümüne o dönem seyirci kalan CHP'nin, 27 sene sonra aklı başına geldi.

Hiç utanma da yok!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kendi partisinin iktidarında öldürülen gazeteciyi şu ifadelerle andı:

Tek suçu mesleğini icra etmek olan Metin Göktepe’yi katledilişinin yıl dönümünde hüzün ve rahmetle anıyorum. Talimatla yazanların, Sarayın borazanlığını yapanların değil; halkın sesi olarak mesleğini onuruyla, özgürce icra edenlerin ortamını sağlamak Metin’lere olan borcumuzdur!

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Yorumlar

Başçavuş

Bu Adam yaşlılık Testinden Geçmeli Gazeteyi Öldüren Sanki Ak Partiymis Gibi Göstermek Abdalliktan Başka Şey Degildir

vatandaş

Bunlarda ne utanması bekliyorsunuz utansalar toplanıp toplanıp milletle dalga geçmezler o masanın etrafına toplanıp geyik yapıyorlar.
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