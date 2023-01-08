Kılıçdaroğlu'nda hiç utanma yok! Hem öldürülmesine seyirci kaldılar hem anıyorlar
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DYP-CHP koalisyon hükümeti döneminde öldürülen gazeteci Metin Göktepe'yi andı.
Yeniakit.com.tr
DYP-CHP koalisyon hükümeti döneminde öldürülen gazeteci Metin Göktepe'yi anan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tepkileri üzerine çekti.
1996 yılında haber izlediği sırada polislerce gözaltına alınan ve dövülerek öldürülen Evrensel Gazetesi Muhabiri Metin Göktepe'nin ölümüne o dönem seyirci kalan CHP'nin, 27 sene sonra aklı başına geldi.
Hiç utanma da yok!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kendi partisinin iktidarında öldürülen gazeteciyi şu ifadelerle andı:
Tek suçu mesleğini icra etmek olan Metin Göktepe’yi katledilişinin yıl dönümünde hüzün ve rahmetle anıyorum. Talimatla yazanların, Sarayın borazanlığını yapanların değil; halkın sesi olarak mesleğini onuruyla, özgürce icra edenlerin ortamını sağlamak Metin’lere olan borcumuzdur!