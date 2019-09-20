Kılıçdaroğlu’na yumruk atan Osman Sarıgün: "Biz CHP'den geliyoruz" diyerek para teklif ettiler

Murathan Seyitoğlu Ankara Ankara’da şehit asker cenazesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yumruk atan Osman Sarıgün, yeniakit.com.tr’ye dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

“‘Biz CHP’den geliyoruz’ diyerek para teklif ettiler”

Çubuk’taki şehit cenazesinde Kemal Kılıçdaroğlu’na anlık bir kızgınlıkla saldırdığını ve pişman olduğunu dile getiren Osman Sarıgün, “Bundan yaklaşık 3 ay öncesinde Çubuk’ta kahvenin önünde oturuyordum. İlk önce bir kişi bana geldi ‘Osman dayı sen misin?’ diye sordu. Ben de ‘benim’ dedim. Hoş, beş selamlaştık. İlk olarak gelen kişi bana ‘arkaya geçelim’ dedi ve kahvenin arka tarafına geçip oturduk. Sonra arkadan iki kişi daha gelerek masaya oturdular. Toplam üç kişi geldiler. ‘Biz CHP’den geliyoruz’ diyen kişiler ‘Kılıçdaroğlu’na mektup yaz, özür dile, git elini öp’ diyerek bana para teklif ettiler. Bende bu işi para için yapmadığımı söyleyerek kalkıp gittim. Bana ‘CHP’den geliyoruz’ dediler ama ben onlara inanmadım.” iddiasında bulundu.

“AK Partililer beni aramadı”

Yeniakit.com.tr’nin "Sizi AK Partili yetkililer, milletvekilleri aradı mı? Size para teklifinde bulundular mı?" şeklindeki soru üzerine ise Osman Sarıgün, şöyle konuştu:

“Yok, yok. Beni hiç aramadılar. Onlardan arayan ve para teklif eden olmadı.”

Sözcü Temsilcisi Saygı Öztürk, “Biz CHP’den geliyoruz” sözünü sansürlemiş!

Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, Kemal Kılıçdaroğlu’nu yumruklayan Osman Sarıgün’le yaptığı telefon görüşmesini bugünkü köşesine taşıdı. Osman Sarıgün’ün ““Kılıçdaroğlu'na mektup yaz, özür dile, git elini öp diyenler de oldu ama ben gitmiyorum, tedbirli davranıyorum. Belki dedim bu taraf öyle diyor bu taraf böyle diyor, yarın birileri de çıkıp bu işleri parayla mı yaptığımı söylerler. Nitekim bana para teklif eden de oldu. Ama bu kişi AKP'li mi, CHP'li bilmiyorum. Bir daha da gelmemelerini söyledim.” şeklindeki sözlerini bu şekilde köşesine taşıyan Saygı Öztürk’ün, Sarıgün’e para teklifinde bulunan kişilerin kendisine ‘Biz CHP’den geliyoruz’ dediğini gizlediği ortaya çıktı.