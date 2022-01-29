Kılıçdaroğlu'na yayın öncesi protesto şoku!

Halk TV binası önünde toplanan vatandaşlar, "Kerimoğlu'nu istemiyoruz" diyerek Kılıçdaroğlu'na, Kılıçdaroğlu'nu bekleyen Kerimoğlu'na da 'İstifa et' diye seslendi.

Korumaları tarafından apar topar Halk TV binasına çıkarılan Kılıçdaroğlu'nun ardından, slogan atan vatandaşların seslerinin duyulmaması için camlarını kapayan Halk TV'ye, "Halkın kanalı, bak biz halkız. Bizim haberimizi yapsana" diye seslenen vatandaşlar, Kerimoğlu'nun kamu alanlarını peşkeş çektiğini, daha dün sabah karda kışta ağlaya ağlaya yaşlılarını bile köylerinden ettiğini, 3 aydır grev yapan işçilerin sigorta ve SGK primi ödemediği için elde ettiği 3 aylık karı zam olarak vereceğini ve halka da 'Sosyal demokratlık' taslayacağını söyleyerek, "Haber gözünüzün önünde ama siz görmüyorsunuz" dedi.

"Kamu alanlarımız peşkeş çekiliyor"

Yaşam Köyü'nün devrinden başlayarak, göreve geldiği 2014 yılından beri Kerimoğlu'nun 'Ben yaptım oldu' mantığı ile, kamu alanlarını peşkeş çektiğini, 95 gündür direnen Bakırköy işçilerinin ağlayarak içeri gireceğini ve Mayıs ayında yapılacak sözleşmelerinin yenileneceğinden şüphe ettiklerini, hepsinin işten kovulacağını düşündüklerini ve bu güne kadar her konuda gerek il, gerek milletvekilleri, gerekse genel merkez yöneticilerine yaptıkları hiçbir şikayete çözüm bulunmadığını belirttiler.

Pazar günü buluşmak üzere protestolarına son veren vatandaşlar, bugüne kadar yöneticilerin Bakırköy halkına bilgi vermediğini ama kendilerinin yapacağı görüşmenin tüm detaylarını kamuoyuna açıklayacaklarını ve verilen sözlerin tutulmaması halinde halk olarak gerekli cevabı sandıkta vereceklerini söyleyerek, Halk TV önünden ayrıldılar.