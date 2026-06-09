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Gündem Kılıçdaroğlu’na var da Özel’e yok mu? Mansur’dan CHP’deki kriz için tek taraflı çağrı
Gündem

Kılıçdaroğlu’na var da Özel’e yok mu? Mansur’dan CHP’deki kriz için tek taraflı çağrı

Yeniakit Publisher
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Kılıçdaroğlu’na var da Özel’e yok mu? Mansur’dan CHP’deki kriz için tek taraflı çağrı

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, CHP Grup Toplantısı öncesinde sosyal medya üzerinden Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulundu. Yavaş’ın Özgür Özel’e herhangi bir çağrı yapmaması ise dikkatlerden kaçmadı.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, büyük tartışmalara sahne olan CHP Grup Toplantısı öncesinde Kemal Kılıçdaroğlu'na dikkat çeken bir çağrıda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun tecrübesi ve devlet adamlığı birikimine vurgu yapan Yavaş, partinin kurumsal kimliğinin zarar görmemesi, örgütlerin ve seçmenlerin daha fazla üzülmemesi için sağduyulu bir yaklaşım beklediklerini belirtti. Yavaş ayrıca, "Cumhuriyet Halk Partisi hepimizin ortak evidir" ifadeleriyle birlik mesajı verdi.

Mansur Yavaş, paylaşımında Kılıçdaroğlu'nun uzun yıllar CHP Genel Başkanlığı görevini üstlendiğini hatırlatarak, mevcut süreçte tecrübesi ve devlet adamlığı birikimiyle hareket etmesinin önemine vurgu yaptı.

“ÖNEMLİ BİR DEĞERİMİZSİNİZ”

Yavaş, "Siz, Cumhuriyet Halk Partimizin uzun yıllar Genel Başkanlığını yapmış, partimizin en zorlu dönemlerinde sorumluluk üstlenmiş önemli bir değerimizsiniz" ifadelerini kullandı.

Mesajında CHP tabanının beklentilerine de değinen Yavaş, yaşanan süreçte milyonlarca partilinin Kılıçdaroğlu'ndan sağduyulu bir tavır beklediğini belirtti.Yavaş, "Bugün yaşanan süreçte de milyonlarca CHP'li, sahip olduğunuz tecrübe ve devlet adamlığı birikimiyle sağduyulu bir yaklaşım göstermenizi beklemektedir" dedi.

"CHP'nin kurumsal kimliğinin korunmasının önemine vurgu yapan Yavaş, örgütlerin ve seçmenlerin daha fazla yıpranmaması gerektiğini ifade etti.

Mesajında, "Partimizin kurumsal kimliğinin korunması, örgütlerimizin ve seçmenlerimizin daha fazla üzülmemesi, Meclis çatısı altında ve kamuoyu önünde istenmeyen görüntülerin oluşmaması hepimizin ortak sorumluluğudur" sözlerine yer verdi.

“PARTİMİZE GÜÇ KATACAĞINA İNANIYORUM”

Yavaş, CHP'nin birlik ve beraberliğinin korunmasının önemine dikkat çekerek, Kılıçdaroğlu'nun atacağı yapıcı adımların partiye güç katacağını savundu.

"Bu nedenle, CHP'nin birliği, kardeşlik hukuku ve geleceği adına atacağınız her yapıcı adımın toplumda karşılık bulacağına ve partimize güç katacağına inanıyorum" diyen Yavaş, mesajını şu sözlerle tamamladı:

"Cumhuriyet Halk Partisi hepimizin ortak evidir. Bu evin zarar görmemesi için göstereceğiniz hassasiyet, yalnızca partililerimiz tarafından değil, demokrasiye inanan tüm yurttaşlar tarafından da takdirle karşılanacaktır."

ÖZGÜR ÖZEL’E ÇAĞRI YAPMADI

Kemal Kılıçdaroğlu’na sosyal medya üzerinden çağrı yapan Mansur Yavaş’ın Özgür Özel’e çağrı yapmaması ise yeni bir tartışmanın da fitilini ateşledi.  

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