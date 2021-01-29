Kılıçdaroğlu'na tokat gibi sözler: 'Namussuz siyaset' neden bu kadar dilinize dolandı?

Türkgün yazarı Mustafa Önder bugünkü köşe yazısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Hiçbir zaman bir vatandaşıma neden AK Parti’ye oy verdin diye özel bir yargılama yapmadım' sözlerini eleştirdi.

'Bu sözler hangi 'namussuz siyasetin' ürünü?'

Kılıçdaroğlu'nun; 24 Kasım Öğretmenler gününde sarfettiği tepki çeken sözlerini hatırlatan Önder, " 'Hâlâ iktidarın peşinde giden öğretmen varsa ben ona öğretmen demem' dememiş miydiniz? Önceki gün söylediğiniz 'Hiçbir zaman bir vatandaşıma neden AK Parti’ye oy verdin diye özel bir yargılama yapmadım' sözleri hangi 'namussuz siyaset'in ürünü?" diye sordu.

Çiftçilere yönelik sözlerini hatırlattı

Kılıçdaroğlu'nun çiftçilere yönelik sözlerini de hatırlatan Mustafa Önder, şunları söyledi:

" 'Bütün çiftçilere sesleniyorum: İlk seçimde siz hâlâ AKP’ye oy verirseniz iki elim yakanızda olacak' dememiş mi idiniz? Sosyal medyada mizah konusu oldunuz, farkında mısınız?"

'Bu nasıl bir ikiyüzlülük Dersimli Kemal Bey?'

"Sizin kitabınızda 'özür dilemek' yok belli ki. Milleti balık hafızalı saymaya devam edin, U dönüşlerinize, çark etmelere devam edin. Sıkılmadan AKP’ye oy veren öğretmenlerimize 'iradesini pazarlayan kişi' yaftasını nasıl yapıştırabildiniz? Ardından da önceki gün, 'Hiçbir zaman bir vatandaşıma neden AK Parti’ye oy verdin diye özel bir yargılama yapmadım' diyebiliyorsunuz? Size oy vermeyen millete 'bidon kafalı' diyen yancı gazeteye nasıl sahip çıkabiliyorsunuz?"

Geçmişteki sözlerini bir bir hatırlattı

" 'Yürüyen merdivene tersinden binen' adamsınız, Mersin’i 'Güneydoğu’nun incisi' ilan eden adamsınız, İstiklâl Marşımızı 'Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen alçak' diye okuyan adamsınız, 'Hiçbir Allah’ın kulu 7 Haziran sonrası CHP iyi bir politika izledi diyemez' diyen adamsınız, terör meselesi için 'Bu sorun silahla çözülmez' demiştiniz, aday gösterdiğiniz İhsanoğlu’nun adını, söyleyememiştiniz, 'Terör örgütlerine yardım ve yataklık yapıyorum diyorsam bir bildiğim vardır' demiştiniz, 'Başbakan gibi söz verip sözünde duran bir insan değiliz biz' demiştiniz, 'Kuldan utanmasak bile Allah’tan korkarız' demiştiniz."

'Hepsi videolarda kayıtlı Kemal Bey'

"İyi de durmadan 'Hangi cümlem yanlış?' diye sorup duruyorsunuz? Farkında değil misiniz, bu kaçıncı çark edip U dönüşü yapışınız? 'Namussunuz siyaset' niye dilinize bu kadar dolandı dersiniz?"