Kılıçdaroğlu'na şok suçlama! Feleği şaşacak

"Kemal Kılıçdaroğlu, PKK taleplerine yeşil ışık yaktığı için HDP'nin desteğini alıyor, Kürtlerin sorunlarını çözmeye talip olduğu için değil" tespitini yapan Akşam gazetesi yazarı Kurtuluş Tayiz, "Kılıçdaroğlu, ABD'nin taşeron örgütü PKK'ya alan açabilmek için seçilen bir aday. Stratejik bir piyon da diyebiliriz kendisine" ifadelerini kullandı.

Tayiz, dikkat çekici yazısında şunları kaydetti:

"Kemal Kılıçdaroğlu, PKK taleplerine yeşil ışık yaktığı için HDP'nin desteğini alıyor, Kürtlerin sorunlarını çözmeye talip olduğu için değil. "Kürtler" başlığıyla yayınladığı gece yarısı videosu da bu gerçeği gizlemeye dönük bir hamleydi. Daha doğrusu, nafile bir çaba.

İşin doğrusu şu: ABD'nin SDG/YPG'ye olan desteği neyse, PKK/HDP'ye olan desteği de aynıdır.

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Güneşi balçıkla sıvamak mümkün değil.

Suriye'nin kuzeyinde yarıladıkları işe uzun zamandır Türkiye'de de başlamak istiyorlar.

Başarısız 15 Temmuz darbe girişimi buna engel oldu, biliyorsunuz.

Bu yüzden ABD, plan değiştirmek zorunda kaldı.

Yanı başımızda işgal ve iç savaşla başardıklarını Türkiye'de CHP ve HDP'yle, 7'li koalisyonla gerçekleştirmeye yöneldiler.

Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'nin taşeron örgütü PKK'ya alan açabilmek için seçilen bir aday. Stratejik bir piyon da diyebiliriz kendisine.

Amaç ve hedefleri kısmına gelirsek...

7'li koalisyon Cumhurbaşkanlığını ve Meclis'te çoğunluğu ele geçirebilirse Türkiye'yi yuvarlayacağı girdabın sonu yok. Ayrıştırma, bölme, parçalama, iç savaş, işgal vs...

Suriye ve Irak örneği önlerinde bir model.

Duruma ve şartlara göre hareket edecekler şüphesiz. Türkiye'yi zayıflatıp güçten düşürecek, parçalayıp bölecekler. Ülkeyi küresel ve bölgesel güç olmaktan çıkaracaklar. Sonrasında adım adım ilerleyecekler.

Kılıçdaroğlu, burada Truva atı rolünde. Kalenin kapılarını açıp PKK/HDP'yi içeri alan kişi oluyor kendisi. Atatürk'ün CHP'sinin Truva atına dönüştürülmesi şüphesiz büyük bir trajedi. Ama bu durum, Batı'nın Mustafa Kemal'den yüz yıl sonra aldığı bir tür intikam olarak da okunabilir.

Ne var ki, milletimiz kalenin içeriden fethedilmesine izin verecek kadar uykuda değil. 7'li koalisyonun seçimlerde kaybedeceği büyük oranda netleşti. Millet, Kılıçdaroğlu'nun peşine takıp getirdiği güçlerin işgal ordularının öncülü olduğunu çok iyi görüyor. Türk seçmen aldatılacak kadar saf, oyuna getirilecek kadar tecrübesiz değil. Bunu 14 Mayıs'ta öncelikle Washington ve diğer batılı başkentler öğrenecek. Buradaki piyonları da sandıkta kaybederek tasfiye olacak."