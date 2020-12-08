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Siyaset Kılıçdaroğlu'na şok! Muharrem İnce sinyali verdi
Siyaset

Kılıçdaroğlu'na şok! Muharrem İnce sinyali verdi

CHP eski milletvekili Muharrem İnce, "CHP'de demokrasi kalmamıştır. Onun için bunlara meydan okuyacağım" diyerek Memleket Hareketi'ni partileştireceğini açıkladı. Partinin isminin belirlendiğini aktaran İnce, "CHP'den görüştüğüm isimler var gelecekler, inanıyorum" diye konuştu.

Yeniakit Publisher
2020-12-08 15:11:00 -
Kılıçdaroğlu'na şok! Muharrem İnce sinyali verdi

CHP yönetimine muhalif isimlerden olan CHP eski milletvekili Muharrem İnce, Youtube yayınında gazeteci Fatih Portakal'ın sorularını cevapladı.

İnce, yeni parti kurma hazırlığında olduğuna dair soru üzerine "CHP'de demokrasi kalmamıştır artık. Partiyi ele geçirdiniz, koltuklarınıza oturdunuz, tüzüğü değiştirdiniz, partide demokrasi yoksa Türkiye'ye demokrasi getirme şansınız yoktur. Onun için bunlara meydan okuyacağım. Asla susmayacağım" diyerek yeni parti kuracağını söyledi.

"Partinin ismi hemen hemen belli"

Avrupa'daki pek çok partinin tüzüğünü incelediklerini ifade eden İnce, "Hemen hemen isim belli. Memleket Hareketi'ne yakışır bir isim olacak. Tek başımıza 50+1 alacağız. CHP'den görüştüğüm isimler var gelecekler, inanıyorum" dedi.

"Cumhurbaşkanlığına tekrar aday olmak istiyorum"

Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin soruya da cevap veren İnce, "Bu böyle yarım kalmayacak demiştim. İstiyorum. Kenarından döndük zaten. Eğer 1 ay daha erken olsaydı, 51 değil 81 gün önce aday olsaydım, CHP bazı hataları yapmasaydı bugün cumhurbaşkanıydım. Tekrar aday olmayı ben istiyorum tabii ki" şeklinde konuştu.

 

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