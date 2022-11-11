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Gündem Kılıçdaroğlu'na şok! Bakan Soylu duyurdu
Gündem

Kılıçdaroğlu'na şok! Bakan Soylu duyurdu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 1 Milyon liralık hakaret davası açtıklarını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-11-11 11:00:00 -
Kılıçdaroğlu'na şok! Bakan Soylu duyurdu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu paylaşımında "Tam bir FETÖROMAN. Kılıçdaroğlu önce hakaret eder, sonra verdiğimiz cevaba hakaret davası açar. İşin garibi, FETÖ'cülük davası hâlâ devam eden avukatı c.ç. de müvekkili gibi hem hakaret eder hem de KK adına dava açar.Biz de KK'ya, hakaretleri için 1 Milyon liralık dava açtık." dedi.

Yaşanan gerilim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bakan Soylu'ya istifa çağrısında bulunarak , "Haftada 5 bin uyuşturucu satıcısı yakalanıyor diyor. Burası Kolombiya mı, Bogota mı, Narcos'un dizi filmini mi izliyoruz? Bir insanın gram onuru olsa bir dakika durmaz istifa eder" diye konuşmuştu.

Bakan Soylu da kendisine "Onursuz" Kılıçdaroğlu'na, "Onursuz olan Kılıçdaroğlu'dur. Büyükelçilere bu cennet vatanı pazarlayan, askerimize 'kimyasal silah' kullanıyor iftirası atanları savunan, Emniyet ve Jandarma'ya 'cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticareti' yaftası takan, PKK'nın Suriye kolu PYD'yi 'barış elçisi'(!) ilan eden, PKK mensuplarını sözde 'gazeteci' diyerek savunan, Türkiye'de terör bitiyor diye üzülen, eşkıya takımına mahkeme bastıran, 15 Temmuz'a 'tiyatro' diyen, kaç seçim kaybettiğini unuttuğumuz, koltuğunu işgal eden Kılıçdaroğlu onursuzdur." ifadelerini kullanmıştı.

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Yorumlar

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