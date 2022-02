Kılıçdaroğlu'na soğuk duş! CHP yandaşı Fazıl Say adayını açıkladı

Millet İttifakı'nın adaylık tartışmaları sürüyor. Adaylık konusunda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara BB Başkanı Mansur Yavaş'ın ismi ön plana çıkıyor. Millet İttifakı'nın adaylık tartışmalarına CHP yandaşı Fazıl Say da dahil oldu.

Fazıl Say, 28 Şubat İttifakı’na aday önerdi. Tercihini İmamoğlu’ndan yana kullanan Say, Kılıçdaroğlu’na üstü kapalı çekil mesajı gönderdi.

Say ayrıca Millet İttifakı ile terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin dostluğa adım atması gerektiğini savundu.

Sosyal medya açıklamada bulunan Fazıl Say, paylaşımında ''Burada; her yazdığımızla binlerce linç yiyoruz. Bu memleketin iyiliği için on binlercesini de göze alabiliriz. Genç ülkenin anketleri belli, Aday Ekrem İmamoğlu olmalıdır. Millet İttifakı ile HDP ise dostluğa adım atmalıdır, diyalog ve uzlaşıyı aramalı, artık ellerini uzatmalıdır." ifadelerine yer verdi.