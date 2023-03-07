Kılıçdaroğlu'na rozet hatırlatması: Gelinen nokta...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın aday olmasını isteyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, rest çektiği masaya geri oturarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına razı oldu. Yapılan anlaşmaya göre ise, Kılıçdaroğlu seçilmesi durumunda ne zaman uygun görürse, tanımlanmış görevlerle İmamoğlu ve Yavaş'ı kendisine yardımcı yapacak.

Akşener'in isteklerinin geçiştirildiği yorumları yapılırken dikkat çeken bir açıklama da Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'dan geldi.

Sayan, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Kılıçdaroğlu, 'cumhurbaşkanı adayı olan parti rozetini çıkarmalı' diyordu. Gelinen nokta, parti rozetini taşıyan iki belediye başkanını cumhurbaşkanı yardımcısı yapıyor… Yalanlarına bakar mısınız…"