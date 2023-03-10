Kılıçdaroğlu’na posta koyan tek ülke o! Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklayınca harekete geçtiler

Evrensel gazetesi yazarı Hediye Levent, Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına açıktan tavır alan tek ülkenin Katar olduğunu belirtti. Levent, yazısında özetle şunları kaydetti:

"Muhalefet nihayet 13. cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Aslında Orta Doğu ve Arap dünyası CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığı resmi olarak açıklanmadan çok önce gelişmeleri yakından izlemeye başlamıştı.

Muhalefete ve Kılıçdaroğlu’na yönelik açıktan tavır alan tek ülke şimdilik Katar ki, El Cezire bir süredir hem 6’lı masa hem de Kılıçdaroğlu karşıtı yayınlar yapmaktan geri durmuyor. Elbette bu yaklaşımda AKP yönetimi ve Katar arasındaki yakın ilişkilerin yanı sıra Katar’ın Arap ülkeleri arasında Türkiye’deki yatırımlar konusunda aslan payına sahip olmasının etkisi büyük.

Velhasıl seçime dair her gelişmeye bölge ülkeleri de dikkat kesilmiş durumda ve bölgenin önde gelen ülkeleri ve aslında büyük bir kısmı rengini belli etmeden gelişmelere göre tavır alma politikası izliyor!"

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