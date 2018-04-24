"Kılıçdaroğlu'na Pensilvanya’dan sufle geldi"

Star gazetesi yazarı Ahmet Kekeç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Pensilvanya'dan beklediği suflenin geldiğini söyledi.



Kılıçdaroğlu'nun aldığı sufleyle partisinden 15 milletvekilini istifa ettirip Akşener'in kuyruğuna taktığını ifade eden Ahmet Kekeç 'CHP-Akşener-HDP-PKK-Fetullah ittifakınız hayırlı olsun!' dedi.



Ahmet Kekeç'in yazısından ilgili bölüm şu şekilde;

"Kendisi aday olamıyor, partisinden birini de aday gösteremiyor... Sufle bekliyor.



Beklenen sufle gelmiş olacak ki, partisinden 15 milletvekilini istifa ettirip Akşener'in kuyruğuna taktı.



Tarihteki Güneş Motel rezilliklerini ve Demirel'in 28 Şubat sürecinde kendi partisine çektiği operasyonu hatırlatıyor.



Maksat iktidar olmak değil, Atlantik ötesinin istemediğini engellemek.



Buna da utanmadan siyaset diyorlar.



Bu rezilliği “demokrasi” diye savunuyorlar." (beyazgazete)



CHP-Akşener-HDP-PKK-Fetullah ittifakınız hayırlı olsun!

Kaynak : Beyaz Gazete Özel