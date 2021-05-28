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Gündem Kılıçdaroğlu'na özenen CHP'li vekil hukukçu olmayan kızını belediyenin hukuk işleri müdürü yapmış!
Gündem

Kılıçdaroğlu'na özenen CHP'li vekil hukukçu olmayan kızını belediyenin hukuk işleri müdürü yapmış!

CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın hukukçu olmayan kızı Ezgi Yıldız, İzmir Torbalı Belediyesi’nin Hukuk İşleri Müdürü yapıldı. Bu skandal Kemal Kılıçdaroğlu'nun 18 aylık torununu 30 Nisan 2008 tarihinde yürürlüğe giren yeni SGK kanunundan bir gün önce sigortalattırmasını akıllara getirdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-28 11:42:00 -
Kılıçdaroğlu'na özenen CHP'li vekil hukukçu olmayan kızını belediyenin hukuk işleri müdürü yapmış!

CHP'de Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın hukukçu olmayan kızı Ezgi Yıldız'ın İzmir Torbalı Belediyesi'nin Hukuk İşleri Müdürü yapılması büyük şaşkınlık meydana getirdi.

Torbalı Belediye Başkanlığı görevini yürütürken solunum rahatsızlığı nedeniyle vefat eden İsmail Uygur, kendisine adaylığı konusunda destek veren CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın kızı Ezgi Yıldız'ı özel kalem müdürü yaparak devlet memuru olmasını sağlamıştı. Yıldız ardından Veteriner İşleri Müdürü olarak atanmıştı. Veteriner olmadığı gibi hukukçu da olmayan Yıldız'ın son olarak belediyenin Hukuk İşleri Müdürü olması 'pes' dedirtti.

2 yıllık halkla ilişkiler mezunu

2 yıllık halkla ilişkiler mezunu olan ve bunu 4 yıla tamamlamak için özel bir üniversitede hâlâ öğrenci olan Yıldız'ın hukuk eğitimi almadan belediyenin lehine ve aleyhine açılan davaları nasıl takip edeceği de merak konusu oldu. Sürekli "Liyakat" vurgusu yapan CHP Genel Merkezi'nin Torbalı Belediyesi'ndeki arka arkaya yapılan bu atamalara sessiz kalması dikkat çekti.

Bu skandal ana muhalefet partisinde ilk değil Daha önce de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, İBB Başkan adayı olduğu 2009 yılında, torununu 30 Nisan 2008 tarihinde yürürlüğe giren yeni SGK kanunundan bir gün önce sigortalattırdığı ortaya çıkmıştı.

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Yorumlar

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