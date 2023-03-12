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Gündem Kılıçdaroğlu'na oy vermek ne anlama geliyor? Demirtaş yıllar önce açıkladı
Gündem

Kılıçdaroğlu'na oy vermek ne anlama geliyor? Demirtaş yıllar önce açıkladı

6'lı masa cumhurbaşkanı adayı olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu açıkladı. Masanın yancısı HDP de Kılıçdaroğlu'na sıcak bakıyor. HDP'nin hapisteki eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın ortaya çıkan videosu ise çok konuşulacak cinsten.

Yeniakit Publisher
2023-03-12 19:41:00 -

Önce dağılan sonra yeniden birleşen 6'lı masa cumhurbaşkanı adayı olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu açıkladı. 6'lı masaya el altından destek veren HDP ise birçok seçmeni rahatsız ediyor.

 "BDP oyu şunun anlamını içerir ben Başkan Apo'nun arkasındayım"

Hapisteki Selahattin Demirtaş yıllar önce yaptığı konuşmada, "O sandıktan çıkacak her BDP oyu şunun anlamını içerir ben Başkan Apo'nun arkasındayım, ben onu İmralı'dan çıkarana kadar da direneceğim demektir." demişti. İnternette dolaşan video aslında 6'lı masanın kimlerle yol yürüdüğünün göstergesi.

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