Kılıçdaroğlu'na oy vermek ne anlama geliyor? Demirtaş yıllar önce açıkladı

Önce dağılan sonra yeniden birleşen 6'lı masa cumhurbaşkanı adayı olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu açıkladı. 6'lı masaya el altından destek veren HDP ise birçok seçmeni rahatsız ediyor.

"BDP oyu şunun anlamını içerir ben Başkan Apo'nun arkasındayım"

Hapisteki Selahattin Demirtaş yıllar önce yaptığı konuşmada, "O sandıktan çıkacak her BDP oyu şunun anlamını içerir ben Başkan Apo'nun arkasındayım, ben onu İmralı'dan çıkarana kadar da direneceğim demektir." demişti. İnternette dolaşan video aslında 6'lı masanın kimlerle yol yürüdüğünün göstergesi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO