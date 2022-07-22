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Gündem Kılıçdaroğlu’na kötü haber! Çürük masa direksiyonu Akşener'e kırdı
Gündem

Kılıçdaroğlu’na kötü haber! Çürük masa direksiyonu Akşener'e kırdı

CHP Genel Kemal Kılıçdaroğlu’nun, cumhurbaşkanı adayı olursa yenileceğini düşünen 6’lı masa, anketlere İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ekledi.

Yeniakit Publisher
2022-07-22 12:23:00 -
Kılıçdaroğlu’na kötü haber! Çürük masa direksiyonu Akşener'e kırdı

CHP Genel Kemal Kılıçdaroğlu’nun, cumhurbaşkanı adayı olursa yenileceğini düşünen 6’lı masa, anketlere İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ekledi.

Muhalefet kulislerine göre Kılıçdaroğlu’nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında bugüne kadar girdiği hiçbir seçimde yüzde 30’u aşamaması, İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlarının, Kılıçdaroğlu’na oranla daha yüksek kamuoyu desteğine sahip olması, özellikle İYİ Parti cephesinde yankı buldu.

Kazanılan büyükşehirlerde belediye meclisinde yeterli çoğunluğa erişemeyen Millet İttifakı, İstanbul ve Ankara’yı kaybetmekten korkuyor ama Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında da Kılıçdaroğlu’nun olası adaylığına, geçmişteki başarısızlıkları yüzünden sıcak bakmıyor.

Akşener’in çıktığı yurt gezilerinde Kılıçdaroğlu’na oranla daha fazla destek gördüğünü savunan İYİ Parti’liler, gerek söylemi gerekse de davranışlarıyla CHP tabanına da seslenen Akşener’in Kılıçdaroğlu’ndan daha şanslı olduğunu düşünüyor.

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Yorumlar

isimsiz

neden istanbul ankara’yı kaybetmekten korksun!!! iki satır KHK bakar hatta cumhur irtifana mensup belediye başkanlarına ve meclis üyelerini bile temizler..cumhur ittifakından kimse kalmaz sebep çok basit fetö bağlantısı var dersin yeter
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