Kılıçdaroğlu'na kefil olan Davutoğlu rezil oldu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, kefil olduğu CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklaması sonrası rezil oldu.

Katıldığı bir televizyon programında yeni anayasa çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Davutoğlu, "İktidar 'gelin konuşalım' derse hiçbir muhalefet partisi itiraz etmez" ifadelerini kullandı.

İşte Ahmet Davutoğlu'nun konuyla ilgili açıklaması:

Konuşmak isterlerse diyalog açık, her an konuşurum. 'Tecrübe ettik, gelin beraber konuşalım' dese hiçbir muhalefet partisi buna itiraz etmez. Ben hiç etmem. Etyen Bey (Mahçupyan) bu işin ne kadar zor olduğunu realist bir şekilde ortaya koyuyor. Ben de bu zorluğu aşarız diyorum. Bu zorluğu aşmaktan kastım, karamsar bir tablo sergilemek isteyenler var. Türkiye'de öyle gerilim ortamı oluşacak ki, Türkiye adil bir seçim yapamayacak. Böyle bir ihtimal anında biz buradayız. Demokratik yollarla bu ihtimale karşı mücadele edeceğiz.

Kefil olduğu Kılıçdaroğlu rezil etti

Davutoğlu'nun "hükümetin muhalif partileri görmezden geldiği" algısını yapan sözleri sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün gazetecilere yaptığı açıklama dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu söz konusu açıklamasında yürürlükte olan darbe anayasasına sahip çıkarak yeni anayasa görüşmeleri için muhalefeti masaya davet eden AK Parti ile masaya oturmayacaklarını söyledi.

İşte Davutoğlu'nun "İktidar 'gelin konuşalım' dese hiçbir muhalefet partisi itiraz etmez" sözlerini havada bırakan Kılıçdaroğlu'nun o açıklaması:

"Biz hiçbir zaman AK Parti’yle bir anayasa değişikliği için masaya oturmayacağız. Oturduğunuz andan itibaren otoriter yönetime meşruiyet kazandırmış oluyorsunuz. Onların bizimle oturup anayasa değişikliğini görüşebilmeleri için önce iradelerini kamuoyuna deklare etmeleri lazım. “Biz bu sistemden rahatsızız. Bu sistem, Türkiye’ye büyük zararlar verdi, biz bunu bitirmek istiyoruz” demeleri lazım."