Kılıçdaroğlu'na kazan kaldırdılar! CHP'liler bu 4 gelişmeden aşırı rahatsız

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na parti içinde tepkilerin yükseldiğini söyledi.

Selvi'nin bugünkü yazısının ilgili bölümü:

Kılıçdaroğlu’nun son dönemdeki bazı hamleleri CHP’de bir grup milletvekili arasında huzursuzluğa neden oldu.

1) İlk rahatsızlık Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü çıkışıyla başladı. Çünkü parti ve grup yöneticilerinin dahi haberi yoktu. Başörtüsüyle ilgili kanun teklifi CHP milletvekillerinin bir kısmı tarafından onaylanmadı.

İTHAL DANIŞMAN

2) Jeremy Rifkin’in, Kılıçdaroğlu’na başdanışman olmasıyla başlayan ithal danışman tartışması ulusalcı-millici grup tarafından hoşnutsuzlukla karşılandı. Ama Kılıçdaroğlu bu eleştirilere kulak vermeden Almanya gezisinde Rifkin’le bir araya geldi.

BAŞÖRTÜSÜ SÖZÜ

3) Başörtüsüyle ilgili Anayasa değişikliği konusunda Kılıçdaroğlu’nun, “Bizim yasal önerimize ters düşmüyorsa altına imza atarız” diye açıklama yapması CHP milletvekillerinin bir bölümünde rahatsızlığa neden oldu.

4) Almanya’da olması. İmamoğlu’nun davası aylar öncesinden belliyken Kılıçdaroğlu’nun davanın görüleceği gün Almanya’ya gitmesi, buna karşın Meral Akşener’in İmamoğlu’nun yanında Saraçhane’de olması CHP milletvekilleri arasında eleştiri konusu oldu.