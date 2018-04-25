"Kılıçdaroğlu'na kadın örgütlerinden kınama gelmeli"

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Türk Tarih Kurumu ve Birlik Vakfı tarafından ortaklaşa düzenlenen Bacıyan-ı Rum "Anadolu Kadın Teşkilatları" isimli sempozyuma katıldı.

Sempozyumda konuşan Bakan Kaya," Kadın, bizim tarihimizin her döneminde aile ve toplum yapısının temel taşı olmuştur. Aynı zamanda aydınlanmanın ve gelişmenin de öncüsü olmuştur bizim tarihimizde. Anadolu'nun İslamlaşmasında, Türkleşmesinde ve bir cihan medeniyeti haline gelmesinde kadının rolü gerçekten büyük olmuştur. Kadın olmadan büyük medeniyet asla mümkün olamazdı. Sözde kadın haklarının sözcülüğünü yapan Avrupa'nın orta cağ karanlığı yaşadığı dönemde bizim ecdadımızın kadına verdiği değer çok önemlidir. Bu toprakların vatan kılınmasında Çanakkale'den bugüne kadar aziz birçok kadınlarımızı hasretle minnetle anıyoruz. 15 Temmuz'da bu ülkenin kadınları canlarını hiçe sayarak tankların altına yatmışlardır. İstiklaline vatanına sahip çıkmışlardır. Kadını toplumda en önde tutmak için çalışıyoruz. Son 15 yılda çalışmalarımızla kadınlarımız kendine güvenleri yerine geldi. Biliyoruz ki biz yetişmiş donanımlı kadınlar toplumu da dönüştürebilecek güce sahiptirler. Kadınların gücünden yararlanmadıkça 2023 hedeflerine ulaşamayız. Sürdürebilir kalkınma kadın desteğiyle mümkün hale gelecektir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde atılım yapan Türkiye'de kadınlarımız karar alma mekanizmalarında son derece önemli yerlerde bulunuyorlar. Bu gelişmelerin sağlanmasında en önemli unsur eğitim. Sayın Emine Erdoğan'ın öncülük ettiği bu konuda orta öğretim ve lisans seviyelerinde okuyan kız çocuklarımızın sayısı her geçen gün artmıştır. Biz biliyoruz ki kadınları güçlendirdiğimiz ölçüde ülkemizi de güçlendireceğiz. Çünkü kadın ailenin temeli, aile toplumun temeli, ülkemizin de gelişmesini sağlayacak olan toplumdur. Bütün toplum olarak herkese sorumluluklar düşüyor bu konuda herkes elini taşın altına koymalıdır" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NUN ÇİRKİN SÖZLERİNİ DEĞERLENDİRDİ

Bakan Kaya ayrıca TBMM'de 23 Nisan özel oturumunda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir kadın milletvekiline sarf ettiği sözler hakkında ise, "Şiddetle kınıyorum Türk kadını 15 Temmuz'da en önde Çanakkale'de en önde saftaydı. Söz konusu vatan olduğunda en önde yer almasını bilir. Onlara dedikoducu gibi ithamlar gerçekten çok yakışıksız. Hele TBMM gibi bir yerde bunları söylemesi oldukça utanç vericidir. Kılıçdaroğlu'na kadın örgütlerinden kınama gelmelidir" açıklamasında bulundu.