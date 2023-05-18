Kılıçdaroğlu'na İYİ Parti şoku! Oylar Erdoğan ve Oğan'a gitti

Türkiye genelindeki iller tek tek incelendiğinde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen partilerin aldığı toplam oylar ile Cumhurbaşkanlığı seçiminde verilen oylar arasında paralellik bulunmuyor.

Bu illere örnek olarak Kırıkkale'de, Kılıçdaroğlu'nun oyu yüzde 33 olurken, Kılıçdaroğlu'nu destekleyen İYİ Parti, CHP ve Yeşil Sol Parti'ye verilen oyların toplamı yüzde 37'yi aştı.

Benzer bir sonuç da Uşak'tan çıktı. Bu ilde altılı masa partilerinin toplam oyları yüzde 48 olurken, Kılıçdaroğlu'na verilen oylar yüzde 45'te kaldı.

Burdur, Bitlis, Erzincan, Ordu, Trabzon, Niğde, Nevşehir, Aksaray, Afyon, Kastamonu, Erzurum ve Konya gibi illerde de benzer sonuçlar tespit edildi.



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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A OY KAYDI

Millet İttifakı partilerinin seçmen tabanının bazı illerde milletvekilliği seçiminde kendi partilerine, Cumhurbaşkanlığı seçiminde ise Erdoğan'a oy verdikleri de görüldü.

Örneğin Elazığ'da, Erdoğan'ın oyu 67,2 olurken, Erdoğan'ı destekleyen AK Parti, MHP, Yeniden Refah Partisi ve BBP'ye verilen oyların toplamı yüzde 56'da kaldı. Aradaki farkın bir bölümünün ise Saadet Partisi ve İYİ Parti seçmeninden geldiği tahmin ediliyor.

Şanlıurfa'da da Cumhur İttifakı ortaklarının toplam oyu 55,8 olurken, Erdoğan'a ise yüzde 62 oranında oy çıktı. Bu ilde altılı masadan ve Yeşil Sol Parti'den yüzde 2'den fazla oy geldiği ifade ediliyor.

Doğu ve Güneydoğu'daki bazı illerde ise, Yeşil Sol Parti seçmenin blok halde Kılıçdaroğlu'na yönelmediği, küçük farklar da olsa partisine oy veren seçmenin Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kılıçdaroğlu'nu tercih etmediği görüldü.

CHP lideri, Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Muğla, Hatay ve Mardin gibi büyükşehirlerle ise kendisini destekleyen partilerin oy oranlarının toplamından fazla oy aldı.

İYİ PARTİ KABUĞUNA ÇEKİLDİ

Anket şirketlerinin bir dönem yüzde 15-20 bandında gösterdiği, Genel Başkan Meral Akşener'in de aynı oranda oy almayı hedeflediği İYİ Parti'de sessizlik hakim.

İYİ Parti'nin seçimlerde yüzde 9,69 oy alması sonrasında morallerin bozulduğu ifade edildi. Akşener de seçim sonrası sessizliğini korurken, parti 14 Mayıs'taki seçimlerde 33 yeni milletvekilini parlamentoya gönderdi. Ancak parti içinde, milliyetçi-ülkücü seçmenin MHP'ye kaptırıldığı konuşuluyor.

Milliyetçi-ülkücü seçmenlerin, Kılıçdaroğlu'nu, "HDP ile bir araya gelmekle suçladığı ve Kılıçdaroğlu yerine Erdoğan ve ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan'ı desteklediği" ileri sürüldü.

Yine parti içinde, seçim sonuçları baz alındığında, "Parti değil, adaylar kazandı" değerlendirmeleri de yapıldı.