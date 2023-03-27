Kılıçdaroğlu’na flaş çağrı! Seninkini de görelim

Posta gazetesi yazarı Rauf Tamer, “Erdoğan 3’üncü kere aday olamaz” iddiasını ısıtıp ısıtıp tekrar gündeme getirenleri "münevver cahiller" olarak nitelendirdi. Söz konusu zevatın, okuma yazmaları olup okuduklarını anlayamayan tiplerden oluştuğunu belirten Tamer, şunları kaydetti:

"Kılıçdaroğlu’nun yüksek okul diploması var mı?

Erdoğan’ınkini gördük.

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Eh, şimdi de Kılıçdaroğlu’nun diplomasını görmek isteriz.

İsteriz... İsteriz...

*

Maksat mızıkçılık olsun.

Hatta daha da ileri gideriz.

Yasa madem ki 40 yaş üstü diye şart koşuyor, onun da belgesini görmek isteriz.

Zira Kılıçdaroğlu hiç de 40’ın üstünde gözükmüyor. Delikanlı adam... Biraz çalışsa futbol bile oynar, “Lefter gibi iyi kaleci” olur.

Nüfus Müdürlüğü’nden belge almalı, belge... 40 yaş üstünde olduğunu bize ispat etmeli.

*

Bir mesele daha var:

“Erdoğan 3’üncü kere aday olamaz” iddiası tekrar gündeme geldi.

Münevver Cahiller’in okuma yazmaları var ama okuduklarını anlamıyorlar. 3’üncü değil, 2’nci kere bu...

Oku bak.

Ne yazıyor:

- Arka arkaya 14 kere seçim kaybedenler, 15’inci kere seçime giremez.

Bunu da ben uydurdum.

Maksat mızıkçılık olsun.

*

Şaka bitti.

Biraz ciddi olalım mı?

Olalım.

Beyler!.. Ne zaman ki bu “aday olamaz” ve üstelik “diploması da yoktur” iddiası gündeme geliyor, işte o zaman bilin ki seçimi kaybedeceğinizi anlamış olduğunuz ortaya çıkıyor. Ya da öyle bir izlenim doğuyor.

Bunu yapmayın.

Yüzde 60 olan seçmeninizin moralini bozmayın. Mızıkçılığı bile beceremiyorsunuz yahu."