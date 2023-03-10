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Gündem Kılıçdaroğlu'na deprem bölgesinde vatandaştan sert tepki: CHP geçmişiyle nasıl helalleşecek?
Gündem

Kılıçdaroğlu'na deprem bölgesinde vatandaştan sert tepki: CHP geçmişiyle nasıl helalleşecek?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden biri olan Malatya'yı ziyaret etti. Kılıçdaroğlu'nun araca bindiği esnada bir vatandaş CHP Genel Başkanı'na sert tepki gösterdi. Vatandaş, ''CHP geçmişiyle nasıl helalleşecek? CHP'nin geçmişini sizler gibi, hepimiz biliyoruz. Erbakan'ın kemikleri sızlıyor. Geçmişinizle hesaplaşın sonra gelin." dedi.

Yeniakit Publisher
2023-03-10 20:02:00 -
Kılıçdaroğlu'na deprem bölgesinde vatandaştan sert tepki: CHP geçmişiyle nasıl helalleşecek?


CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la birlikte Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden biri olan Malatya'yı ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, kentte incelemelerde bulunduktan sonra açıklama yaptı. Daha sonra aracına bindiği esnada bir vatandaşın sert tepkisiyle karşılaştı.

CHP GEÇMİŞİYLE NASIL HELALLEŞECEK


Kılıçdaroğlu'na seslenen vatandaş, tepkisini şu şekilde dile getirdi:

CHP geçmişiyle nasıl helalleşecek? CHP'nin geçmişini sizler gibi, hepimiz biliyoruz. Erbakan'ın kemikleri sızlıyor. Geçmişinizle hesaplaşın sonra gelin.
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