Kılıçdaroğlu'na deprem bölgesinde vatandaştan sert tepki: CHP geçmişiyle nasıl helalleşecek?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden biri olan Malatya'yı ziyaret etti. Kılıçdaroğlu'nun araca bindiği esnada bir vatandaş CHP Genel Başkanı'na sert tepki gösterdi. Vatandaş, ''CHP geçmişiyle nasıl helalleşecek? CHP'nin geçmişini sizler gibi, hepimiz biliyoruz. Erbakan'ın kemikleri sızlıyor. Geçmişinizle hesaplaşın sonra gelin." dedi.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la birlikte Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden biri olan Malatya'yı ziyaret etti.
Kılıçdaroğlu, kentte incelemelerde bulunduktan sonra açıklama yaptı. Daha sonra aracına bindiği esnada bir vatandaşın sert tepkisiyle karşılaştı.
CHP GEÇMİŞİYLE NASIL HELALLEŞECEK
Kılıçdaroğlu'na seslenen vatandaş, tepkisini şu şekilde dile getirdi:
CHP geçmişiyle nasıl helalleşecek? CHP'nin geçmişini sizler gibi, hepimiz biliyoruz. Erbakan'ın kemikleri sızlıyor. Geçmişinizle hesaplaşın sonra gelin.
ÖNE ÇIKAN VİDEO