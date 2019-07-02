Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli

Japonya'da düzenlenen G-20 Liderler Zirvesinde ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan arasında iki tarafın heyetlerinin de katıldığı bir toplantı gerçekleştirilmişti. CHP grup toplantısında konuyu gündemeye taşıyan Kemal Kılıçdaroğlu, Türk heyetinin elinde not defterlerinin bulunmadığını söylemişti. Ancak kısa bir süre sonra Kılıçdaroğlu'nun yalanı ortaya çıktı. Ajansların geçtiği fotoğraflarda Türk heyetindeki herkesin elinde not defteri olduğu görüldü.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ''CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Osaka’daki fotoğrafı görmüşsünüzdür. Trump ile Erdoğan yan yana oturuyorlar. Amerikan heyetinde herkesin elinde not defteri ve kalem var. Bizim ekibin de elinde ne kalem var ne de not defteri var” diyerek açıkça yalan söylemiştir'' dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın G-20 Liderler Zirve'sinde gösterdiği güçlü ve kararlı duruştan rahatsızlık duyduğunu belirten Altun, ''Kılıçdaroğlu, bu yalanıyla ulusal çıkarlarımız açısından önemli bir görüşmeyi değersizleştirmeye çalışmıştır. Sayın Kılıçdaroğlu kamuoyundan ve sayın Cumhurbaşkanımızdan derhal özür dilemelidir'' açıklamasında bulundu.

Altun ayrıca, ''Liderler ve heyetler arasındaki görüşmelerde diplomatik usul ve teamüller bellidir. Osaka’da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasındaki bu önemli görüşmede de gerekli not ve kayıtlar heyet üyeleri tarafından elbette alınmıştır'' ifadelerini kullandı.