0553 313 94 23

Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın G-20 Liderler Zirvesinde göstermiş olduğu güçlü ve kararlı duruştan rahatsız olan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında Türk heyetinin elinde not defterlerinin bulunmadığı yalanını ortaya atmıştı. Ancak müfteri Kılıçdaroğlu'nun bu yalanı kısa süre sonra ortaya çıktı.

02 Temmuz 2019 Salı 17:01

Japonya'da düzenlenen G-20 Liderler Zirvesinde ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan arasında iki tarafın heyetlerinin de katıldığı bir toplantı gerçekleştirilmişti. CHP grup toplantısında konuyu gündemeye taşıyan Kemal Kılıçdaroğlu, Türk heyetinin elinde not defterlerinin bulunmadığını söylemişti. Ancak kısa bir süre sonra Kılıçdaroğlu'nun yalanı ortaya çıktı. Ajansların geçtiği fotoğraflarda Türk heyetindeki herkesin elinde not defteri olduğu görüldü.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ''CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Osaka’daki fotoğrafı görmüşsünüzdür. Trump ile Erdoğan yan yana oturuyorlar. Amerikan heyetinde herkesin elinde not defteri ve kalem var. Bizim ekibin de elinde ne kalem var ne de not defteri var” diyerek açıkça yalan söylemiştir'' dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın G-20 Liderler Zirve'sinde gösterdiği güçlü ve kararlı duruştan rahatsızlık duyduğunu belirten Altun, ''Kılıçdaroğlu, bu yalanıyla ulusal çıkarlarımız açısından önemli bir görüşmeyi değersizleştirmeye çalışmıştır. Sayın Kılıçdaroğlu kamuoyundan ve sayın Cumhurbaşkanımızdan derhal özür dilemelidir'' açıklamasında bulundu.

Altun ayrıca, ''Liderler ve heyetler arasındaki görüşmelerde diplomatik usul ve teamüller bellidir. Osaka’da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasındaki bu önemli görüşmede de gerekli not ve kayıtlar heyet üyeleri tarafından elbette alınmıştır'' ifadelerini kullandı.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 17:01
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. G-20 Liderler Zirvesi
  3. Kemal Kılıçdaroğlu
  4. ABD

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Metabolizmanızı hızlandıracak şahane bir önerimiz var
    1. Metabolizmanızı hızlandıracak şahane..
    2. Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme
    3. Şanlıurfa’da feci kaza! Kurtarılamadı...
    4. Her 5 yılda bir gerçekleşiyor! Uçaktan..
    5. KKTC Başbakanı Ersin Tatar'dan kritik..
    6. Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman..
    7. Jimmy Durmaz kimdir? Galatasaray son..
    8. Tekirdağ'da duvardan düşen çocuk..
    9. Almanya, Facebook'u affetmedi! Milyon..
    10. Birçok haber sitesinde erişim engeli!
    11. Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal..
    12. Irak'ın kuzeyine hava harekatları
    13. Mısır ve Fransa Akdeniz'de düğmeye..
    14. Sopalı kavga kamerada
    15. Fotoğraf çekmek için canlarını..
    16. Manisa’da kız meselesi kavgası kanlı..
    17. Güneş yağı lekesi nasıl çıkar Yağ..
    18. Altının kilogramı 253 bin 550 liraya..
    19. Emre Belözoğlu kimdir? Emre Belözoğlu..
    20. Vali Sonel; "Devletimizin tüm..
    21. Niğde’de 1 kişi sahte içkiden..
    22. FETÖ’nün ‘akil abisi’ne 6 yıl 3 ay..
    23. Brexit yanlısı İngilizler AB’ye sırt..
    24. Karanlık Oda TV'ye Belözoğlu tepkisi
    25. 18 yaşından küçük çocuğa uyuşturucu..
    26. Irak'ın kuzeyine hava harekatı
    27. Mardin’de eski eş dehşeti
    28. Kayıp engelli çocuk aranırken çukura..
    29. Borsa 100 bin barajını aştı
    30. Acente çalışanlarına biletleme eğitim
    Unutkanlığın nedeni açıklandı! Tüm dünyada hızlıca yaygınlaşıyor
    Unutkanlığın nedeni açıklandı! Tüm dünyada hızlıca yaygınlaşıyor
    Rotary toplantısında okul müdürü!
    Rotary toplantısında okul müdürü!
    AK Partili Mehmet Metiner: Yenilginin asıl mimarı Ahmet Davutoğlu
    AK Partili Mehmet Metiner: Yenilginin asıl mimarı Ahmet Davutoğlu
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    CHP kodlarına döndü
    CHP kodlarına döndü

    Günün Karikatürü

    2 Temmuz 2019
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız