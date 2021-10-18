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Siyaset Kılıçdaroğlu'na büyük şok! Ekrem İmamoğlu 100 bin imza ile aday
Siyaset

Kılıçdaroğlu'na büyük şok! Ekrem İmamoğlu 100 bin imza ile aday

Gazeteci yazar Şebnem Bursalı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 100 bin imza ile cumhurbaşkanlığına aday olacağını ileri sürdü.

Yeniakit Publisher
2021-10-18 11:03:00 -
Kılıçdaroğlu'na büyük şok! Ekrem İmamoğlu 100 bin imza ile aday

CHP'nin cumhurbaşkanı adayının kim olacağı tartışmaları her geçen büyüyor. Büyükşehir belediye başkanlarının görevde kalması yönünde açıklamalar yapan Kılıçdaroğlu'nun aksine, İmamoğlu'nun son dönemdeki adımları adaylık sinyali olarak yorumlanıyor.

Ekrem İmamoğlu'nun son olarak doğuyu kapsayan ziyaretleri de CHP içinde artık rahatsızlığı gün yüzüne çıkardı. CHP İl Başkanının karşılamadığı Diyarbakır'dan önce Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un teşkilatlara talimat verdiği ve hatta İmamoğlu'na gezinin iptali için uyarı gönderdiği de biliniyor.

Peki İmamoğlu'nun Diyarbakır'da işi ne neyi amaçlıyor? Sabah gazetesi yazarı Şebnem Bursalı, "İmamoğlu 100 bin imza ile aday" başlıklı köşesinde kulisleri hareketlendiren iddiayı paylaştı.

"Kılıçdaroğlu 'ben adayım' algısını pekiştirmeye çalışıyor"

Bursalı yazısında, "Daha birkaç ay öncesine kadar Cumhurbaşkanı adayı olacak kişinin 'Genel Başkan olmaması gerektiği' açıklaması yapan Kılıçdaroğlu, bırakın artık Genel Başkanlık sıfatını, yaptığı tarifler ve attığı adım ve strateji ile her geçen gün 'ben adayım' algısını daha da pekiştirmeye çalışıyor. Ama gelgelelim en büyük rakibi kendi partisi içinden. Hatta, kendi ısrarıyla ve pek çok parti kurmayıyla ters düşmesine sebep olduğu halde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday yaptığı Ekrem İmamoğlu!" görüşünü savundu.

"İmamoğlu aday ilan edilmezse 100 bin imza toplanacak" mesajı

Bursalı şu ifadeleri kullandı:

"İmamoğlu'nun ekibi gelen başkanlara ve ekiplerine "Eğer CHP Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan etmezse 100 bin imza toplayıp aday olacağız" mesajı da açık açık verilmişti. Bir aydır fısıltıyla konuşulan bu konu, İmamoğlu'nun Genel Merkez'in 'gitme' talimatına rağmen yaptığı Elazığ ve Diyarbakır gezisi ve mesajlarının ardından artık iyice su yüzüne çıktı."

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Yorumlar

şuayıp

Bir biriyle uğraşmaya başladılar
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Europe

Allah yunanoğlununu TC başına musubet etmesin, batı eliyle TC nin 80 sene yaşadıkları hafızalarda kazılırdır, bir asır daha chp zihniyeti 300 sene gerilemektir.
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