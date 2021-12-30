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Siyaset Kılıçdaroğlu'na açık davet: Kapıda karşılayacağım var mısın?
Siyaset

Kılıçdaroğlu'na açık davet: Kapıda karşılayacağım var mısın?

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, baskı kurmak amacıyla randevusu olmadığı devlet kurumlarına giderek içeri alınmayınca provokasyonlara imza atan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulundu. Yıldız, "AK Parti'li bir başkan olarak sizi Beyoğlu'na davet ediyorum, kapıda karşılayacağım. 'Meseleleri' konuşalım. Var mısınız?" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-12-30 22:42:00 -
Kılıçdaroğlu'na açık davet: Kapıda karşılayacağım var mısın?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz haftalarda Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) kapısına dayanmış, bugün de benzer bir zorbalığı Milli Eğitim Bakanlığına karşı gerçekleştirmişti. Devlet kurumlarına ve personellerine baskı kurmayı amaçlayan Kılıçdaroğlu, iki provokasyon girişiminde de kapıda kalmıştı.

Söz konusu gelişmelerin ardından Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulundu.

Kılıçdaroğlu'na açık davet

Danışmanlarının 'baskın yapmayı' Kılıçdaroğlu'na 'şövalyelik' gibi anlattığını vurgulayan Yıldız, "AK Parti'li bir başkan olarak sizi Beyoğlu'na davet ediyorum, kapıda karşılayacağım. 'Meseleleri' konuşalım. Var mısınız?" dedi.

Yıldız paylaşımının devamında, "'Kürtlere özerklik verilsin' cümlesini Beyoğlu’nda neden sloganlaştırdığınızı. Şehit Savcımız Selim Kiraz’ı katleden örgütün CHP için neden propaganda yaptığını. PKK/KCK’nın kurdurduğu Diyader ile İBB İnanç Masası’nın ilişkilerini. Var mısınız benimle bu acı kahveyi içmeye?" ifadelerini kullandı.

 

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Yorumlar

belediye başkanının

vasfı ne? şov yapmasın bence..
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CHP çok tehlikeli kulvarlarda yüzüyor

CHP ülke için en az HDPKK ve Fetö kadar güvenlik sorunudur
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