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Kılıçdaroğlu'dan kara propagandaya devam: Osmanlı'nın neyi vardı?

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Giresun'da Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, karalama kampanyasına devam ederek Osmanlı'yı bir kez daha hedef aldı.

22 Mart 2019 Cuma 22:16

Giresun'da vatandaşlar ile bir araya gelen Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeminde, yine Osmanlı Devleti'nin karalamak vardı.

Osmanlı'nın yıkılışı üzerinden eleştirilerde bulunan CHP Lideri, "Osmanlı'nın, parasını basacak milli bankası bile yoktu." dedi.

"Üretimden koptuğu için battı"

"Devasa Osmanlı İmparatorluğu niye battı?" sorusunu yönelten Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Bütün dünyaya hakim; Avrupa'nın yarısı, Afrika, baktığınızda Orta Doğu, Kafkaslar, devasa bir İmparatorluk. 600 yıllık bir dev. Niye battı? Üretimden koparıldığı için. Sadece fabrikadan üretimden bahsetmiyorum. Her alanda üretmemiz lazım. Üniversitede bilgi üretilecek, sanayide makine üretilecek, diğer şeyler üretilecek. Kültürde sanatta üreteceğiz. Ressamımız olacak, yazarımız olacak, çizerimiz olacak, gazetecimiz olacak, bilginlerimiz olacak, yani alimlerimiz olacak. Bütün her alanda bilgi üreteceğiz. Her alanda alın teri dökmeliyiz. İşin özü bu. Osmanlı bunu, üretimden koparıldığı için Osmanlı battı."

"Para basacak bankası bile yoktu"

Osmanlı'dan sonra Cumhuriyet'in kurulduğunu anlatan Kılıçdaroğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Atatürk de İnönü de Kazım Karabekir de. Bunların hepsi Osmanlı'nın Paşası. Cumhuriyet'i kurdular, hepsi savaş meydanlarından geliyorlar. İyi de memleketi nasıl kalkındıracaksın? Hiç birisi ekonomi bilmiyor. Enflasyon nedir, devalüasyon nedir, kur nedir? Bunların hiç birisini bilmiyorlar. İlk yaptıkları iş, 1923 yılında İzmir'de İktisat Kongresi'ni topluyorlar ve Gazi'nin orada söylediği önemli laf bir var, 'Savaş meydanlarında kazanılan zaferler, ekonomik zaferlerle taçlandırılmazsa memleket bağımsızlığını koruyamaz.' diyor. Niçin? Bir kilometreyi bırak, bir metre milli demir yolu yok. Osmanlı'nın parasını basacak milli bankası yok. Milli banka ne zaman oldu? 1930 yılında Merkez Bankası'nı kurarak oldu."

Tarihçi Anapalı daha önce cevap vermişti

Bay Kemal'in Osmanlı'yla ilgili özel bir televizyon kanalında yaptığı gafa tepkiler çığ gibi büyüyor. Kılıçdaroğlu'nun "Osmanlı'nın parasını basacak bankası yoktu" kara propagandasına Tarihçi Ahmet Anapalı cevap vermiş ve "Paralar bankada değil darphanede basılırdı" demişti.

Bay Kemal'in Osmanlı cehaleti güldürdü!

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 22:16
  1. İzmir
  2. Giresun
  3. Kılıçdaroğlu'ndan Osmanlı'nın batışı yorumu
  4. kemal kılıçdaroğlu
  5. giresun

YORUM YAZ

  • Halit sen hollandaHalit sen hollanda37 dk önce
    Kama k k cok buyuk nir cinsi sapiktir dunyda bir haber o sapik osmanlyi agzina alaca kar olmadi daha manyak kafali bilgi yoksunu yalan baska bir sey bilmiyor zaten bu kafayla memleket yonetevek oylemi onoune iki tane kecikoysan aksam eve getitmez yalan konusmaya helince ahkam kesiliyor vatan ve millet dusmani ancak iftira yalan allem kullem bir biri adada diyemiyem insanda diymiyecem asagiklarin asgili bir zat abur cubur biri bunlardan ne vatana ne millete bir fada olmaz
  • LeventbayLeventbay37 dk önce
    Evet dogru . Kılıçdaroglu neyiafgederdiniz yanlış söyledi . Üretim varmıydı . Osmanlı neyi üretiyordu artık imparatorluklar devri kapandı kim kaldı . Batsada batmasada elbet devri bitmiştir . Bitecektir .
  • türk halkına serseri diyenlertürk halkına serseri diyenler39 dk önce
    İşte o İzmir iktisat kongresinde Türk milleti ne serseri demiştir bir şahıs... Babam bana serseri dese zoruma gider.. Adam şanlı millete serseri diyor ve bugün bile üstü örtülüyor..
  • Sıradan bir vatandaşSıradan bir vatandaş42 dk önce
    Salak bu adam yaa her seçim zamanı osmanlıya iftira atıp yalan söyleyip oylarını arttıracağını zannediyor oku biraz bay kemaaaal oku
  • BiçareBiçare44 dk önce
    Osmanlı ölürken bile devdi.Siz devrimler yaptınız. On yılda on milyon genç yarattınız (haşa)...Bizimle yenilen Almanya 15 yılda dünyanın karşısına dikilecek kadar kalkınmıştı. Biz açlıktan kırılıyorduk.Ve devrimleriniz sayesinde 1946'da Marshall Yardımı'ına bizi de alın milletin karnını doyuramıyoruz diye utanmadan dilenmeye gittik.Ondan sonda süt tozu rezilliği, zeytini, yağını siz yemeyin bize verin biz size Vita verelim alçaklıkları...Eskiyi karıştırmayın, sizin için daha iyi...

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