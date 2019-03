Kılıçdaroğlu'dan kara propagandaya devam: Osmanlı'nın neyi vardı?

Giresun'da vatandaşlar ile bir araya gelen Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeminde, yine Osmanlı Devleti'nin karalamak vardı.

Osmanlı'nın yıkılışı üzerinden eleştirilerde bulunan CHP Lideri, "Osmanlı'nın, parasını basacak milli bankası bile yoktu." dedi.

"Üretimden koptuğu için battı"

"Devasa Osmanlı İmparatorluğu niye battı?" sorusunu yönelten Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Bütün dünyaya hakim; Avrupa'nın yarısı, Afrika, baktığınızda Orta Doğu, Kafkaslar, devasa bir İmparatorluk. 600 yıllık bir dev. Niye battı? Üretimden koparıldığı için. Sadece fabrikadan üretimden bahsetmiyorum. Her alanda üretmemiz lazım. Üniversitede bilgi üretilecek, sanayide makine üretilecek, diğer şeyler üretilecek. Kültürde sanatta üreteceğiz. Ressamımız olacak, yazarımız olacak, çizerimiz olacak, gazetecimiz olacak, bilginlerimiz olacak, yani alimlerimiz olacak. Bütün her alanda bilgi üreteceğiz. Her alanda alın teri dökmeliyiz. İşin özü bu. Osmanlı bunu, üretimden koparıldığı için Osmanlı battı."

"Para basacak bankası bile yoktu"

Osmanlı'dan sonra Cumhuriyet'in kurulduğunu anlatan Kılıçdaroğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Atatürk de İnönü de Kazım Karabekir de. Bunların hepsi Osmanlı'nın Paşası. Cumhuriyet'i kurdular, hepsi savaş meydanlarından geliyorlar. İyi de memleketi nasıl kalkındıracaksın? Hiç birisi ekonomi bilmiyor. Enflasyon nedir, devalüasyon nedir, kur nedir? Bunların hiç birisini bilmiyorlar. İlk yaptıkları iş, 1923 yılında İzmir'de İktisat Kongresi'ni topluyorlar ve Gazi'nin orada söylediği önemli laf bir var, 'Savaş meydanlarında kazanılan zaferler, ekonomik zaferlerle taçlandırılmazsa memleket bağımsızlığını koruyamaz.' diyor. Niçin? Bir kilometreyi bırak, bir metre milli demir yolu yok. Osmanlı'nın parasını basacak milli bankası yok. Milli banka ne zaman oldu? 1930 yılında Merkez Bankası'nı kurarak oldu."

Tarihçi Anapalı daha önce cevap vermişti

Bay Kemal'in Osmanlı'yla ilgili özel bir televizyon kanalında yaptığı gafa tepkiler çığ gibi büyüyor. Kılıçdaroğlu'nun "Osmanlı'nın parasını basacak bankası yoktu" kara propagandasına Tarihçi Ahmet Anapalı cevap vermiş ve "Paralar bankada değil darphanede basılırdı" demişti.

Bay Kemal'in Osmanlı cehaleti güldürdü!