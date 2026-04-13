  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hz. İsa’nın izinde İslam’a yolculuk! Müslüman olmama o vesile oldu Suçlu olan sadece terör hükümeti değil! işte İsraillileri en iyi tanıtan anket Çin’den Trump’ın “Hürmüz’ü açalım” çağrısına aşağılayıcı cevap! “Hürmüz bizim için açık” 'Orban gitti Erdoğan da gider' diyen CHP'lilere İsmail Saymaz bile isyan etti! 'Defalarca aksi oldu' Bölgedeki hiçbir liman güvende değil iran'dan büyük tehdit İstanbul’da 5500 yıllık Türk mührü! Beşiktaş’ta Kurgan mezarları bulundu 67 ilde 580 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi! "Karanlık şebekelerle mücadelemiz sürecek" Pervin Buldan: Öcalan CHP konusunda çok rahatsız! Suriye sınırındaki 350 kilometrelik hat tren trafiğine açıldı Bakanlıktan yemek siparişlerine düzenleme! O ücret resmen kaldırıldı
Siyonist katil AB'de müttefikini kaybetti

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
AP Milletvekili Della Valle'ye göre Netanyahu, Orban'ın gidişiyle AB'de müttefikini kaybetti: "Eski Başbakan Viktor Orban, Benjamin Netanyahu'nun yakın bir müttefikiydi ve daha önce işgal altındaki Batı Şeria'daki şiddet yanlısı İsrail yerleşimcilerini hedef alan AB yaptırımlarını engellemişti"

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) İtalyan milletvekili Danilo Della Valle, Viktor Orban'ın iktidarı kaybetmesiyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Avrupa Birliği'nde (AB) önemli bir müttefikini yitirdiğinin altını çizerek, Macaristan'da seçimin galibi Peter Magyar'ın Filistin politikasında nasıl bir tutum izleyeceği ve vetoları kaldırıp kaldırmayacağının zamanla görüleceğini belirtti.

Della Valle, AB içerisinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya açık destek veren Macar lider Viktor Orban'ın seçim mağlubiyetinin ardından AA muhabirine yazılı değerlendirmelerde bulundu.

İtalyan vekil, "Eski Başbakan Viktor Orban, Benjamin Netanyahu'nun yakın bir müttefikiydi ve daha önce işgal altındaki Batı Şeria'daki şiddet yanlısı İsrail yerleşimcilerini hedef alan AB yaptırımlarını engellemişti. Magyar'ın ayrıca Filistin halkının haklarına gerçek bir bağlılık göstermesi gerekecek." ifadelerine yer verdi.

Magyar'ın bu vetoyu kaldırıp kaldırmayacağının zamanla görüleceğini belirten Della Valle, "AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın askıya alınmasını destekleyecek mi? Bizim için önemli olan somut eylemlerdir." ifadelerini kullandı.

Della Valle, şöyle devam etti:

"Orban'ın ayrılmasıyla Netanyahu şüphesiz bir müttefikini kaybediyor. Ancak Giorgia Meloni'nin İtalya'da hala iktidarda olduğunu ve bugün itibariyle savunma ve ticaret alanlarında işbirliği anlaşmalarını içeren İtalya-İsrail mutabakat zaptını yenilediğini hatırlatmak önemlidir. Bu durum, Gazze, Batı Şeria, Lübnan ve İran'da devam eden ve iyi belgelenmiş insan hakları ihlallerine rağmen gerçekleşmiştir."

Durumun dikkatlice değerlendirilmesi gerektiğine işaret eden Della Valle, "Macaristan'da zafer, Pedro Sanchez veya Yamandu Orsi gibi liderlere değil, yıllarca Fidesz partisi saflarında yer almış bir politikacı olan Peter Magyar'a gitti." ifadesini de kullandı.

Orban, görev süresi boyunca AB içinde İsrail'e güçlü destek veren en etkili aktörlerden biri oldu. Budapeşte yönetimi, özellikle Gazze krizleri sırasında AB'nin İsrail'i eleştiren ortak açıklamalarını engelleyerek daha sert tutum alınmasını zorlaştırdı.

Macaristan, İsrail'e yönelik yaptırım girişimlerine mesafeli yaklaşırken, Filistin'e yönelik bazı mali desteklerin de gecikmesine yol açtı. Orban yönetimi ayrıca Uluslararası Ceza Mahkemesinin Binyamin Netanyahu hakkındaki sürecini eleştirerek İsrail'e siyasi destek verdi.

Katil, İran ve Lübnan sonrası Suriye'ye yöneldi

Ömer Çelik'ten katil Netanyahu'nun küstah paylaşımına sert tepki: Caniler, hesap vermekten kaçamayacaklar

Katilin suç ortağından Mescid-i Aksa'ya baskın

Katil için kimse savaşmak istemiyor

İşgal altındaki Lübnan toprağına gitti! Katil Netanyahu'dan yeni saldırı mesajı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ziyaretçi

Orban hata yaptı onların desteğini istemeyecekti. Hiç kimsenin sevmediği bir adam size destek verirse getirisi olmaz.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23