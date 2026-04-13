Berlin'den Hürmüz çıkışı! Hükümet Sözcüsü Kornelius: "ABD baskıyı artırıyor, diplomasi masadan kalkmadı!"
Berlin'den Hürmüz çıkışı! Hükümet Sözcüsü Kornelius: "ABD baskıyı artırıyor, diplomasi masadan kalkmadı!"

Almanya Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius, Berlin’de düzenlediği basın toplantısında küresel gündemin ilk sırasına yerleşen Hürmüz Boğazı gerilimine dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu. ABD’nin bölgedeki hamlelerini "baskıyı artırma stratejisi" olarak nitelendiren Sözcü, krizin aşılması için hala diplomatik bir açık kapı bulunduğuna işaret etti.

Almanya Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius, ABD'nin, Hürmüz Boğazı ablukasıyla İran üzerindeki baskıyı artırmayı amaçladığını söyledi.

Sözcü Kornelius, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında bir gazetecinin sorusu üzerine, "Hürmüz Boğazı ya da sizin deyiminizle sözde abluka, bu diplomatik sürecin sonu anlamına gelmiyor. Bunu baskıyı artırmaya yönelik bir hamle olarak yorumluyoruz." yanıtını verdi.

Hürmüz Boğazı'nın İran ve ABD için bir tür pazarlık kozu haline gelmiş durumda olduğuna işaret eden Kornelius, ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamaya atıfta bulunarak, "Bu açıklamada Hürmüz Boğazı'nın ablukasından değil, İran limanlarının ablukasından söz ediliyor." dedi.

Kornelius, Almanya'nın diplomatik kanallar aracılığıyla gerilimin azaltılmasına yönelik her türlü çabayı gösterdiğini vurguladı.

 

Almanya'nın, Fransa tarafından organize edilen Hürmüz Boğazı Seyir Güvenliği Konferansı'na katılıp katılmayacağı konusuna da değinen Kornelius, Berlin'in ihtiyati planlamalar yaptığını ancak askeri bir görev için uluslararası bir yetkilendirme ve Federal Meclis onayının şart olduğunu vurguladı.

Stefan Kornelius, ülkesinin sürece nasıl bir katkı sağlayabileceğine dair ön değerlendirmelerinin mevcut olduğuna işaret ederek, bunu uygun kanallar aracılığıyla Fransa ile paylaşacaklarını belirtti.

Başbakan Friedrich Merz'in, "bölgeye bir mayın tarama filosu gönderebilecekleri" ifadelerini hatırlatan Kornelius, bu desteğin ancak savaşın sona ermesinin ardından mümkün olabileceğinin altını çizdi.

