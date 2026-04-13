Suudi Arabistan’dan Hac öncesi yeni önlemler: Mekke’ye belgesiz girilemeyecek

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, bu yılki hac sezonu öncesinde hacıların güvenliğini sağlamak amacıyla yeni önlemler açıkladı. Bakanlık, yarından itibaren Mekke’ye girmek isteyen ikamet sahiplerinin ilgili kurumlardan resmi izin almasının zorunlu olduğunu duyurdu. Açıklamada, bu izinlere sahip olmayan kişilerin Mekke’ye girişine izin verilmeyeceği belirtildi. Ancak Mekke’den verilmiş oturum belgesi bulunanlar, hac izni olanlar ve kutsal bölgelerde çalışma izni bulunan kişiler uygulamadan muaf tutulacak.

18 NİSAN'A KADAR SÜRE TANINDI

Öte yandan, umre vizesiyle Suudi Arabistan’a gelenler için ülkeden ayrılma süresinin 18 Nisan Cumartesi günü sona ereceği bildirildi. Aynı tarihten 31 Mayıs’a kadar "Nusuk" platformu üzerinden umre izinlerinin verilmesi de askıya alındı.

Pasaport Genel Müdürlüğü, hac sezonunda çalışan yabancılar için Mekke’ye giriş izin başvurularının elektronik ortamda alınacağını açıkladı. Başvurular, "Absher" platformu ve "Muqeem" portalı üzerinden yapılabilecek ve bu süreçte pasaport müdürlüklerine gitmeye gerek olmayacak.

Geçtiğimiz yıl ise hac izni olmadan ibadet etmeye çalışanlara ülkeye giriş yasağı ve 20 bin riyale kadar para cezası uygulanacağı duyurulmuştu.

2025 yılında hacı sayısı 1 milyon 673 bin 230 olarak kaydedilirken, bunun yüzde 10’unu ülke içinden gelenler oluşturdu.