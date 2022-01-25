Kılıçdaroğlu yine şaşırtmadı! İmamoğlu'nun balık sefasını böyle savundu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul kara teslimken balık restoranına giden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla ilgili açıklama yaptı. CHP'li belediye başkanlarına "karalama" yapıldığını savunan Kılıçdaroğlu İmamoğlu ve Yavaş'a seslenerek, "Siz halk belediyeciliği yapmaya devam edin" ifadelerini kullandı.

İstanbul kabusu yaşadı

İstanbul, dün akşam aniden bastıran karla adeta kabusu yaşadı. Ana arterler durdu. Çevreyolunda mahsur kalan vatandaşlar saatlerce bekledi. Bazıları da uzun süren yürüyüşün ardından evlerine varabildi.

İstanbul kar kaosunu yaşarken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "çalışmaların güzel gittiğini" açıkladı. Bu paylaşıma tepkiler gelirken, çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Bir yanda kaos diğer yanda balık sefası

Gazeteci Cengiz Alçayır, İmamoğlu'nun balık lokantasından fotoğrafını paylaştı. Alçayır, "İstanbul'da hayat felçken, insanlar eve gidemiyorken sizce CHP'li belediyeci nerede? Sıcacık bir ortamda. Şu anda Sarıyer Rumeli Kavak'taki Kahraman Balıkçı'da rakı-balık sefasında" ifadelerini kullandı.

CHP'li Barış Yarkadaş ve Gürsel Tekin, iddianın yalan olduğunu söyledi. Haberleştiren haber sitelerine hakaret etti. Aykırı Gazetesi ise restoran işletmecisinin, "İmamoğlu gelmedi, restoranı erken kapattık" dediğini iddia etti. Ancak İmamoğlu restorana gittiğini kabul etti ve "Bir saatlik molam konuşuluyor" dedi.