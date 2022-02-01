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Siyaset Kılıçdaroğlu yine kendini yalanladı
Siyaset

Kılıçdaroğlu yine kendini yalanladı

Geçtiğimiz günlerde "Belgelerde Başkan Erdoğan'ın imzası var" diyen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yaptığı bir başka konuşmada kendini yalanlayarak "Ben imzan var demedim, sen ihale tarafında değilsin" diye konuştu.

Yeniakit Publisher
2022-02-01 17:01:00 - 2022-02-01 17:01:13

Geceliği 100 bin lirayı geçen otel odasında kalmasıyla gündemde olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu kez de kendini yalanlayarak gündeme geldi.

Daha önce yaptığı bir konuşmada Kemal Kılıçdaroğlu, toplam bedeli 6 milyar lirayı bulan ihalelerdeki imzaların Başkan Erdoğan'a ait olduğunu ve bu paraların çeterelere aktarıldığını iddia ederek karalama kampanyası yürütmeye çalıştı.

"Ben imzan var demedim"

Hiçbir dayanağı olmayan yalanlarla propaganda peşine düşen Kılıçdaroğlu, CHP kürsüsünde çark ederek çelişkiye düştü.

Başkan Erdoğan'ın imzası olduğunu iddia ettiği belgelerle ilgili yaptığı konuşma sırasında Kılıçdaroğlu, bu kez "Ben imzan var demedim, sen ihale tarafında değilsin" dedi.

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