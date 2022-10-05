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Siyaset Kılıçdaroğlu yine kaybetti! Kazanan Erdoğan
Siyaset

Kılıçdaroğlu yine kaybetti! Kazanan Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında açtığı davada 50 bin lira manevi tazminat kazandı.

Yeniakit Publisher
2022-10-05 16:08:00 -
Kılıçdaroğlu yine kaybetti! Kazanan Erdoğan

Duruşmada Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Mehmet Can Keysan, reddi hakim talebinde bulunduğu dilekçesini dava dosyasına sundu. Keysan, "Delillerimizin toplanmaması nedeniyle mahkeme hakiminin nesnel davranamayacağı yönünde tam bir inanç oluşmuştur, reddi hakim prosedürü işletilsin" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın ise, reddi hakim talebinin davayı uzatmaya yönelik olduğunu söyleyerek, mahkemenin esas hakkındaki kararını açıklamasını talep etti. Reddi hakim talebini reddeden mahkeme, taraflara son beyanları için söz verdi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını belirten avukat Aydın, "Davalının dava konusu açıklamasında 'aynı ihalenin üç kat fiyatla başka birine verildiği ve ödeme yapıldığı' hususuna dair ekranda gösterdiği belgeyi dosyaya sunmadığı gibi böyle bir belge de bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı. Avukat Aydın ise davanın kabulüne karar verilmesini istedi.

Avukat Keysan ise reddi hakim dilekçesinin geri çevrilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğunu savunarak, müvekkilinin beyanlarının ifade özgünlüğü çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Keysan davanın reddini talep etti.

Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, davanın kısmen kabulüne karar vererek, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 50 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.

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