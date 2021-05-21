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Gündem Kılıçdaroğlu yenilgiye doymuyor! Çağrı yaptı
Gündem

Kılıçdaroğlu yenilgiye doymuyor! Çağrı yaptı

Tam 10 seçim kaybeden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, erken seçim çağrısını yineledi.

Yeniakit Publisher
2021-05-21 00:54:00 -

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü TV'de Genel Yayın Yönetmeni Erdoğan Aktaş’ın canlı yayın konuğu oldu.

Kılıçdaroğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Aktaş, konuğuna muhalefetin her fırsatta dile getirdiği erken seçim konusunu sordu.

Erken seçim çağrısını tekrarladı

Kılıçdaroğlu, çağrısını yineleyerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkesini seviyorsa erken seçime gitmesi gerektiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, "Erdoğan eğer Türkiye'yi seviyorsa, 83 milyona karşı minnet duyuyorsa Erdoğan'ın şunu demesi lazım: ‘Seçim. Ben halktan yeniden güven oyu istiyorum.' Bunu söylemesi lazım. Bu milletin sırtına ek yeni yükler getirmek istemiyorsa erken seçime gitmek zorunda. Her gün vatandaşın sırtına yüklenen yük artacaktır." ifadelerini kullandı.

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