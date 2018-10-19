Kılıçdaroğlu yeni uyandı! "Kaşıkçı nerede?"

Suudi gaeteci Cemal Kaşıkçı 2 Ekim günü İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna girdikten sonra bir daha kendisinden haber alınamadı.

Tüm dünya 2 haftadır bu olayı konuşuyor

Dünya medyası iki haftadır bu haberle çalkalanırken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ancak bugün konuyla ilgili bir açıklamada bulundu.

Türkiye Büyük Milliet Meclisi'nde Cemal Kaşıkçı için Araştırma Komisyonu kurulmasını isteyen Kılıçdaroğlu olayın aydınlatılmasını istiyor.

Kılıçdaroğlu uyandı

Klıçdaroğlu, "Kayıp gazeteci Kaşıkçı olayı tüm ayrıntılarıyla ele alınmalı, kapatmak istiyorlar" dedi.