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Gündem Kılıçdaroğlu yeni kılığa girdi! Dün HDP-PKK'ya, bugün Ümit Özdağ'a
Gündem

Kılıçdaroğlu yeni kılığa girdi! Dün HDP-PKK'ya, bugün Ümit Özdağ'a

Yeniakit Publisher
2023-05-19 16:34:00 - 2023-05-19 16:35:09
Kılıçdaroğlu yeni kılığa girdi! Dün HDP-PKK'ya, bugün Ümit Özdağ'a

Ağır hezimet yaşadığı seçimlerden önce, özerklik vaadinde bulunan, terör tutuklusu Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakacağını söyleyen, kayyım uygulamasına son vereceğini bildiren CHP'li Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bu kez yeni kılığa girerek Ümit Özdağ ile görüştü.

Dün sırtını terör örgütü PKK'ya, YPG'ye PYD'ye yaslayanları arkasına alan Kılıçdaroğlu, seçimlere günler kala, milliyetçilik ipine yapışmak zorunda kaldı.

Ümit Özdağ ile görüşmek için Zafer Partisi'ne gelen Kılıçdaroğlu'nun, Sinan Oğan'la da bir görüşme yapacağı bildirildi.

PYD'ye terör örgütü diyemeyen Selin Sayek de görüşmede

Basına kapalı yapılan görüşmeye CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke de katıldı. Böke, 2018 yılında katıldığı bir programda PKK'nın, Suriye'deki uzantısı olan PYD'ye terör örgütü diyememişti.

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