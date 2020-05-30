Kılıçdaroğlu, video konferans yöntemiyle görüştüğü çocuklarla sohbet etti

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çocuklarla video konferans yöntemiyle sohbet etti.

CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun Ramazan Bayramı nedeniyle bir grup çocukla video konferans yöntemiyle görüştüğü belirtildi.

Çocukların salgın döneminde vakitlerini nasıl geçirdikleri soran ve gelecek planlarıyla ilgili sohbetler eden Kılıçdaroğlu, çocukların bayramlarını da kutladı.

Çocuklara "en çok hangi dersi sevdikleri", "hangi takımı tuttukları" gibi konularda da sorular yönelten Kılıçdaroğlu, Fransa'nın başkenti Paris'ten konferansa katılan bir çocukla Fransızca konuştu.

Çocuklara mutlu bir gelecek dileyen Kılıçdaroğlu, çocukların ailelerine de selamlarını iletti.