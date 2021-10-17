Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu arasındaki adaylık yarışı kızışıyor! İBB Başkanı, CHP Liderinin sözünü çiğnemiş

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sadece Diyarbakır mitingini değil, gezinin tamamını iptal etmesini istediği iddia edildi. CHP kulislerini meşgul eden konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, "Bu tablo, İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasındaki adaylık kavgasının artık aleni bir hâl aldığını ve durdurulmasının da mümkün olmadığını gösteriyor." dedi.

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'ndan mitingi iptal etmesini istemiş!

Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, CHP kulislerinde konuşulan konu için, "Gerçek haber, fokurdayan CHP kulislerinden geldi. Denilenlere göre, Kılıçdaroğlu, yardımcısı Seyit Torun'u arıyor ve İmamoğlu'nun Diyarbakır gezisini (sadece miting değil) iptal etmesini istiyor." ifadelerini kullandı.

Olayın perde arkasını kaleme alan Övür şunları yazdı:

Seyit Torun da bu bilgiyi aynen İmamoğlu'na iletiyor: 'Geziyi iptal edin...' İmamoğlu cevap veriyor: 'Ben yola çıktım, Diyarbakır'a gideceğim...' Evet, İmamoğlu dediği gibi dün Diyarbakır'daydı. Kılıçdaroğlu'na rağmen oraya gitmişti. Dün öğleden sonra Diyarbakır'ı aradığımda durum şöyleydi: İmamoğlu, Demir Otel'de Diyarbakırlı işadamlarıyla toplantıdaydı. Bu toplantıyı, Diyarbakır Ticaret Odası Başkanlığı'na HDP'nin önerisi ve PKK'nın desteğiyle gelen Mehmet Kaya düzenlemişti. Kaya da ilginç bir siyasi simaydı.

Bir yandan HDP'ye içli dışlı, öte yandan CHP ve Deva'ya da göz kırpıyordu. İmamoğlu'nun Diyarbakır'daki ikinci durağı da her etkinliği HDP şovuna dönüşen ressam Ahmet Güneştekin'in sergisiydi. Bu yazı yazılırken henüz oraya gitmemişti. Ancak bu toplantılardan önce yapacağı miting yapılmamıştı.

Son dakikada HDP'lilerin desteğiyle CHP'ye gol atar mı bilmiyorum ama CHP Diyarbakır İl Başkanı'nın İmamoğlu'nu karşılamadığı, hatta CHP üyelerine "Biz genel başkanımızın arkasındayız" gibi bir mesaj yolladığı biliniyor.

Bu tablo, İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasındaki adaylık kavgasının artık aleni bir hâl aldığını ve durdurulmasının da mümkün olmadığını gösteriyor. Durdurulamaz, çünkü arka planda müthiş bir hesap var. Israrla yazıyorum, İP Genel Başkanı Meral Akşener ile "oğlu" İmamoğlu anlaştı. Buna şunu da ekliyorum: İmamoğlu, Selahattin Demirtaş üzerinden HDP ile de anlaştı. Bunu görmek için sadece Dilek İmamoğlu ile Başak Demirtaş'ın sık sık buluşmalarına ve yakın ilişkilerine bakmak yeterli.