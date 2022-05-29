Kılıçdaroğlu ve avanesi darbeyi lanetleyemedi, şehitleri anamadı! CHP dün neyse bugün de o

Kurulduğu günden beri milletten kopuk, milli-manevi değerlerden uzak bir politika izleyen, alimleri ve halk yanlısı siyasetçileri idam sehpalarında sallandıran, ezanı Türkçe okutup camileri ahıra çeviren, terör yandaşlarına kalkan olup, cuntacılara destek veren CHP, yine şaşırtmadı. Banka soyguncusu Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını “üç fidan” diyerek anan, MLKP’li terörist Hasan Ocak’a selam gönderen, vatan hainlerine kol kanat geren Kılıçdaroğlu ve avanesi, Adnan Menderes ve arkadaşlarının şehit edildiği ve milli iradeye karşı yapılan ilk darbe girişimi olan CHP destekli 27 Mayıs 1960 darbesinin 62. yıldönümünde sessizliğe büründü.

Darbeci zihniyet değişmiyor

Konuyla ilgili Akit’e konuşan AK Parti Konya eski Milletvekili Avukat Hüsnü Tuna, şunları dile getirdi: “27 Mayıs şehitlerinin katili CHP’dir. Maalesef, CHP zihniyetinin o günkü durumunda herhangi bir değişiklik yok. Sayın Cumhurbaşkanımız da önceki gün o zihniyetin Menderes ve arkadaşları için ileri sürdükleri iftira ve yalan kampanyasının belgelerini gösterdi. Aynı kampanyayı bugünkü siyasetçiler için de yürütüyorlar. Bu zihniyetin, milletin adamları olan Menderes ve arkadaşlarının iktidardan indirildiği darbeyi gündemlerine almasınlar. Çünkü onların kirli ağzı şehitleri anmaya layık değil.

Mavi boncuk dağıtmasınlar

“DHKP-C gibi marjinal sol terör örgütleri, 1960 darbesinin ürünüdür. Hem siyasette hem de terör yapılanmalarında bu zihniyet devam ediyor. CHP’nin helalleşme söylemi, FETÖ’nün dindar insanlar üzerinden gayrimüslimleri Türkiye’ye hakim kılma, onların destekleriyle Türkiye’yi işgale maruz bırakma çabasıyla benzerlik arz ediyor. 1950’den beri zaten iktidar yüzü görmemiş. O yüzden muhafazakar kesime mavi boncuk dağıtıyor. Ama boşuna...”

Kodlarında vesayet var

HAKDER Genel Av. Bülent Demir ise, şunları söyledi: “CHP’nin kodlarında darbe var. Darbecilere karşı dik duruş gösterememelerinin sebebini CHP’nin iç dinamiklerinde aramak lazım. Merhum Adnan Menderes ve şehit arkadaşları milli iradeyi temsil ediyorlardı ve milli iradeye ipotek koyan darbeciler tarafından şehit edildiler. Millet ittifakı denen ittifakın milli iradenin yanında olması gerekirken, söylemlerinin sadece lafta kaldığı ve milli iradenin yanında durmadıkları ortada. Milletimiz her şeyi görüyor. Kimin darbecilerin yanında olduğunu, kimin karşısında olduğunu 1960’da gördüğü gibi, 28 Şubat’ta da, 15 Temmuz’da da gördü.”