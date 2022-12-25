Kılıçdaroğlu ve Akşener'le ilgili şok sözler! Buna kargalar bile güler

İYİ Parti Milletvekili Ahmet Çelik'in sahibi olduğu Yeniçağ gazetesi yazarı Yavuz Selim Demirağ, kendisini yalakalıkta rakipsiz yapacak bir yazıya imza attı. Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener arasında sanki gerginlik yokmuş gibi bir algı oluşturmaya çalışan Demirağ, hem Kılıçdaroğlu'nu, hem de Akşener'i göklere çıkardığı gerçeklikten uzak yazısında özetle şunları kaydetti:

"(...) Tekrarlanan İstanbul seçiminde CHP yöneticilerinden daha fazla Akşener'in gayret gösterdiğini kimse inkâr edemez. Bunu en iyi CHP yönetimi bilir. Dolayısı ile İmamoğlu ile Akşener arasında doğan "Abla-kardeş hukuku"nun oluşması kadar doğal bir şey olamaz. İmamoğlu henüz Beylikdüzü Belediye Başkanı iken anne-babasından kız ister gibi İstanbul adaylığı teklifinde bulunan Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Baba-oğul gibiyiz" tespiti de bir o kadar doğrudur.

İmamoğlu'na verilen haksız ceza ile beraber Saraçhane'ye yapılan çağrıya bigane kalmak mümkün değildir. Tepkiyi geniş kitlelere ulaştırarak gündemi belirlemek de propaganda metotlarının vazgeçilmezleri arasındadır. Sayın Meral Akşener'in tüm randevularını iptal ederek İstanbul'a hareket etmesi asla rol çalma olarak nitelendirilemediği gibi fedakârlıktır. Kaldı ki Sayın Akşener'in İstanbul'a hareket etmeden önce ve sonrasında başta Sayın Kılıçdaroğlu olmak üzere "6'lı Masa'nın Genel Başkanları" ile yaptığı telefon trafiği ortadadır.

Öte yandan Meral Akşener gibi dominant karakterin "İzin istemesi" söz konusu olamaz. Zaten Sayın Kılıçdaroğlu'nun da "Benden izin almadılar" gibi bir iddiası yok. Açıklık getirilmesi gereken diğer husus ise "İç işlerine karışma" meselesidir. Kılıçdaroğlu'nun bu söz ile "Akşener'i kastediyor" iddiaları niyet okumanın ötesine gitmez. Kılıçdaroğlu gibi Türk siyasetinin nezaket zirvesine oturan kişinin üslubu değildir. Kemal Bey her şeyden önce "Hesap uzmanı"dır. Ağzından çıkan sözlerin nereye varacağını hesaplar ve asla geri almaz inkâr ve tevil etmez. Sayın Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı adaylığı için adı geçen kişiler ile ilgili "Parti içinde fikir ayrılıkları" olduğunu dair iddialara cevap vermiştir.

İYİ Parti'nin seçimlere girebilmesi için tereddüt etmeden 15 milletvekilini görevlendiren Kılıçdaroğlu ve Akşener arasındaki nezakete defalarca tanık oldum. Yerel seçimler öncesi bazı ile ve ilçelerde aday gösterilme konusunda heyetler arası görüşmeler kopma noktasına geldiğinde; Kılıçdaroğlu "Sakın Sayın Akşener'i üzmeyelim" demiştir. Aynı şekilde Akşener de "Sayın Kılıçdaroğlu'nun fedakârlıklarını unutmayalım. Aday CHP'li olsun" sözleri ile krizi kesip atmışlardır. (...)"